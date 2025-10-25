باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین دهقانی، رئیس بنیاد مستضعفان در نشست خبری دومین المپیک فناورانه کشور که از پنجم تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود خبر داد و گفت: این رویداد سال گذشته به‌صورت ملی و با حضور بیش از ۶۳۰۰ شرکت‌کننده برگزار شد، اما امسال در سطحی بین‌المللی و با حضور بیش از ۱۲ هزار فناور از ۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

وی افزود: از میان کشورهای شرکت‌کننده، ۱۴ کشور موفق به کسب سهمیه المپیک فناورانه شده‌اند. هدف ما از برگزاری این رویداد، سنجش سطح فناوری کشور در مقایسه با سایر کشورها و ایجاد شور و نشاط در فضای فناوری و نوآوری ایران است.

دهقانی با اشاره به حوزه‌های رقابتی این رویداد گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، پهپاد و ربات‌های جنگجو با یکدیگر رقابت خواهند کرد. برگزیدگان علاوه بر دریافت جوایز نفیس، از امتیازات ویژه‌ای برای تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تخصصی خود بهره‌مند می‌شوند. همچنین برای آنان امتیازاتی از سوی بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته شده است که می‌تواند در مسیر نخبگی آنان مؤثر باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار حضور شرکت‌های حامی و سرمایه‌گذار نیز پیش‌بینی شده تا از نتایج رقابت‌ها در تجاری‌سازی محصولات فناورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، استفاده کنند.

دهقانی ادامه داد: در مسیر توسعه هوش مصنوعی، گام‌های اساسی همچون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استانداردسازی و ارزان‌سازی ابزارهای توسعه مدل‌های هوشمند برداشته شده است. اکنون تمرکز ما بر پیوند صنعت با فناوری هوش مصنوعی است تا صنایع بتوانند از این دانش در افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی استفاده کنند.

وی با اشاره به انتشار سه فراخوان ملی در حوزه‌های چالش‌های انرژی، مدیریت منابع آب و امداد و نجات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گفت: هدف از این اقدام، آشنا کردن صنعت کشور با فناوری‌های نوین و افزایش استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف است.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین از همکاری مطلوب دانشگاه‌ها و وزارت علوم در برگزاری این المپیک خبر داد و گفت: استقبال گسترده فناوران از این رویداد نشان می‌دهد ظرفیت علمی و فناورانه کشور رو به رشد است و تعداد شرکت‌کنندگان امسال بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود.

دهقانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار این مسیر، جایگاه ایران در حوزه کاربردی‌سازی هوش مصنوعی که هم‌اکنون بین رتبه‌های ۷۰ تا ۷۵ جهان قرار دارد، در سال‌های آینده دست‌کم ۱۰ رتبه ارتقا یابد.