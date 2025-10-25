باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ با توجه با اینکه هر ساله شماری از افراد به ویژه نوجوانان و جوانان به علت عدم توجه به تابلو‌ها و هشدار‌ها وارد استخر‌ها و مخازن ذخیره آب کشاورزی شده و خود را در معرض خسارت جانی و مالی قرار می‌دهند؛ لذا از تمامی مالکین استخر و بهره برداران عزیز تقاضا می‌شود نکات ذیل را برای حفظ سلامتی خود و عزیزانشان رعایت نمایند.

بهره برداران ملزم به ایجاد فنس حفاظتی به ارتفاع حداقل ۲.۵ متر به دور استخر به همراه حداقل سه ردیف سیم خاردار بر روی فنس‌ها (انت‌های فنس غرق در بتن)، نصب تابلو‌های فلزی هشداردهنده خطرغرق شدن با ذکر عمق استخر، استفاده از طناب‌های قطری پنبه‌ای، ایجاد جان پناه در کناره و نصب نردبان و شناور دایم (مانند تیوپ)، وجود دائم قایق آماده به کار و جلیقه نجات دراستخر می‌باشند. در غیر اینصورت متخلفین به مراجع قانونی معرفی می‌گردند.

از نزدیک شدن و اقامت در محدوده حریم استخر‌ها و مخازن ذخیره آب کشاورزی جهت تفریح و شنا و داخل شدن در آب جدا" پرهیز نمایید.

به والدین توصیه می‌شود تحت هیچ شرایطی به فرزندان خود اجازه تردد در مجاورت استخر‌ها را نداده و برای تفریح از مکان‌های مطمئن استفاده کنند.

در پوشش استخر‌های کشاورزی بمنظور جلوگیری ازهدررفت آب، ازمواد نانویی به نام ژئوممبران استفاده می‌شود که بسیار لغزنده است لازم بذکراست حتی شناگران ماهر هم نمی‌توانند ازاستخرکشاورزی بدون کمک دیگران ویا ابزاری همچون طناب خارج شوند.

براساس قانون صیانت از اراضی کشاورزی ازآنجایی که احداث استخر ذخیره آب کشاورزی بدون مجوز تغییر کاربری (ازجهادکشاورزی) غیرمجاز به شمار می‌رود، که مسئولیت متوجه مالکین و بهره برداران بوده و متخلفین مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت.