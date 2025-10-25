رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی تیم بانوان ایران و کسب عنوان چهارمی تیم مردان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره برگزار شد که تیم بانوان ایران در دیدار فینال برابر ژاپن به میدان رفت و با قبول شکست ۲ بر صفر در این بازی، به عنوان دومی رضایت داد.

در بخش پسران نیز تیم ایران در دیدار رده‌بندی برابر استرالیا صف‌آرایی کرد که این بازی با برتری استرالیا به پایان رسید و ملی‌پوشان کشورمان با کسب عنوان چهارمی این رقابت‌ها به کار خود پایان دادند.

در این رقابت‌ها کشور‌های ایران، بحرین، چین، اندونزی، ژاپن، عمان، قزاقستان، کویت، لبنان، پاکستان، فیلیپین، عربستان، کره جنوبی، تایلند، امارات، قطر و استرالیا حضور داشتند.

تیم ایران در بخش مردان با ترکیب امیرسینا صالح، فرساد شاهی، کیارش سوری، سجاد زارعیان، آرشام مرادی‌نژاد، حامی گلستان، آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی و با هدایت تیاگو سانتوس راهی دوحه شد. داریوش صابر به عنوان دستیار اول، مسعود کارخانه مربی‌بدنساز، سهراب حسین‌زاده آنالیزور و محمدرضا گلزار به عنوان سرپرست تیم ملی را همراهی می‌کردند.

تیم زنان ایران نیز با ترکیب زهرا کهریزی، سروناز کماسی، کیمیا مناجاتی فسایی، صبا نجفی، حانیه صادقی، ندا محمدتقی‌پور، حنانه یعقوب‌زاده و با هدایت صحابه فرد به عنوان مربی و بازیکن در این رویداد حضور داشتند. ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست، تیم بانوان ایران را همراهی می‌کرد.

