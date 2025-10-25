باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز رسمی بازی‌های آسیایی جوانان، نمایندگان ایران در رشته‌های گلف، تکواندو، فوتسال، بسکتبال سه‌نفره، موی‌تای، هنر‌های رزمی ترکیبی، ورزش‌های الکترونیک، والیبال ساحلی، دوومیدانی و بوکس به رقابت می‌پردازند.

وانیا فتحعلی‌پور، تیام ده‌پهلوان، امیرمهدی وظیفه و امیرمحمد حاتمیان در MMA موفق به کسب مدال طلا شدند.

ایلیا واحدی هم مدال طلا گرفته بود که بعدا مدال او به نقره تغییر کرد.

محمدجواد گریان و دینا بابارحیم در تکواندو صاحب مدال برنز شدند.

نتایج نمایندگان ایران در سومین روز بازی‌ها به شرح زیر است:

مسابقات MMA در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

تیام ده‌پهلوان در فینال وزن ۶۰ کیلوگرم، در مصاف با اِردِنِه بات نماینده مغولستان موفق شد در دو راند برابر حریفش به برتری برسد و نخستین مدال طلای MMA را در بخش دختران کسب کند.

امیرمحمد حاتمیان در فینال وزن ۶۰ کیلوگرم، برابر راتکلیف از فیلیپین قرار گرفت و در دو راند با غلبه بر حریفش موفق شد دومین طلای MMA را کسب کند.

ایلیا واحدی در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم، برابر عمرجانی از تاجیکستان قرار گرفت و ابتدا اعلام شد مدال طلا گرفت، اما سپس با اعتراض حریفش و بررسی داوران، مدال او به نقره تغییر کرد.

امیرمهدی وظیفه در فینال وزن ۸۰ کیلوگرم، برابر حریف قزاقستانی قرار گرفت. وظیفه در ۲ راند نخست مقابل حریف خود برابر شد و در راند سوم موفق شد رقیبش را سابمیشن کرده و مدال طلا را کسب کند.

وانیا فتحعلی‌پور در فینال وزن ۵۵ کیلوگرم، مقابل حریف ژاپنی قرار گرفت و در مجموع ۲ راند موفق شد حریفش را شکست دهد و به مدال طلا رسید.

مسابقات موی‌تای در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

امیرعباس ساغری در دور مقدماتی مسابقات وای کرو با امتیاز ۸.۲۰ در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت و فردا (یکشنبه)برای کسب مدال به دیدار رقبای اهل فیلیپین، تایلند و مالزی خواهد رفت.

طاها شریفی در موی‌تای وای‌کرو با کسب امتیاز ۸.۱۳ به جمع چهار نفر برتر راه پیدا کرد.

رضا بخشی در نخستین مبارزه، نتیجه را به حریفی از عراق واگذار کرد و از صعود به دور بعد بازماند.

مسابقات فوتسال در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

تیم ملی دختران ایران مقابل چین‌تایپه با تساوی صفر بر صفر متوقف شدند. تیم ایران با این تساوی حضور خود در مرحله نیمه‌نهایی را قطعی کرد.

دختران ایران در آخرین بازی خود در این مرحله، روز دوشنبه در یک بازی حساس به مصاف چین می‌روند.

مسابقات بازی‌های الکترونیک در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

میرمحمد فراهانی نماینده ورزش‌های الکترونیک ایران مقابل حریف تاجیکستانی با نتیجه پنج بر صفر به پیروزی دست یافت.

فراهانی با نتیجه دوبریک مقابل حریف قدر مالزیایی با پیروزی به اتمام رساند و با قهرمانی گروهش به مرحله بعد صعود کرد.

مسابقات تکواندو در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

محمدجواد گریان، نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم تکواندو پسران در مرحله نیمه‌نهایی نتیجه را ۲بر یک به شاموراتوف از قزاقستان واگذار و صاحب مدال برنز شد.

دینا بابارحیم، در وزن ۵۵- کیلوگرم دختران، بابارحیم که پس از یک دور استراحت، نمایندگان کره‌جنوبی و تایلند را شکست داده بود در نیمه نهایی برابر حریف قدر چینی در دو راند پیاپی و با نتایج ۶-۲ و ۷-۲ مغلوب شد و روی سکوی سوم این وزن قرار گرفت.

مسابقات بسکتبال سه نفره در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

تیم ملی بسکتبال ۳ x ۳ دختران ایران آخرین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان را با پیروزی برابر چین‌تایپه به پایان رساند و به مرحله یک‌چهارم نهایی این دوره از رقابت‌ها راه یافت.

تیم ملی ایران چین‌تایپه را ۱۱-۹ شکست داد. این تیم صبح امروز در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی برابر امارات قرار گرفت و با نتیجه، ۲۱-۳ پیروز شد و بازی پنجم را هم در جدال با قراقستان ۲۱-۱۰ برده بود.