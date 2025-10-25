رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تا ۱۰ روز آینده هیچ خبری از بارش در استان تهران نیست.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -  سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه شرایط کم‌بارشی طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام داده بودیم، همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش در استان تهران نیست و این شرایط در بسیاری از مناطق کشور، از جمله نواحی شرق، جنوب و فلات مرکزی زاگرس، با شدت بیشتری ادامه دارد.

او بیان کرد: تهران بارگذاری جمعیتی بسیار زیادی دارد و قطعاً مصارف آب در این استان نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است؛ بنابراین تأمین آب در این منطقه سخت‌تر است.

تاج‌بخش توضیح داد: خشکسالی هم در فلات ایران و هم در نواحی زاگرس وجود دارد و البته میزان کم‌آبی در نوار شمالی کشور نسبت به سایر مناطق کمتر است.

وی گفت: فعلاً سیستم‌های بارشی حاکی از آن است که تا ۱۰ روز آینده هیچ خبری از بارش در تهران نخواهد بود."

