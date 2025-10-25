شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در آماده سازی زمین های جوانی جمعیت در مجاورت بوستان سوکان شهرستان سمنان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جوانی جمعیت به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور محسوب می‌شود و بسترمناسبی برای نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. اما دولت به منظور تشویق جوانان به فرزندآوری و حمایت از کانون گرم خانواده در قالب جوانی جمعیت مزایایی را برای خانواده‌های واجد شرایط در نظر گرفت. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که روند اجرای این طرح برای ساخت و ساز به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام نزدیک ۲ سال از تحویل زمین می‌گذرد؛ ولی هنوز مسکن و شهرسازی شهرستان سمنان اقدامی برای اماده سازی زمین‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت در مجاورت بوستان سوکان این شهرستان
 انجام نداده و امکان ساخت را مانند آب؛ برق؛ گاز و جدول کشی برای ما متقاضیان فراهم نمی‌کند. هم اکنون نزدیک به وصول چک‌ها شده ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این تاخیر در ساخت و ساز ما متقاضیان را روز به روز از تورم عقب می‌اندازد و طبق قانون جوانی جمعیت عمل نمی‌کند. لطفا پیگیری کنید.

 

برچسب ها: جوانی جمعیت ، سوژه خبری ، اهدای زمین
