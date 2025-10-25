باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد عباس‌زاده، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان، با اشاره به ثبت وقف‌های جدید گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ وقف جدید در لرستان به ثبت رسیده است؛ دو وقف منفعتی و ۲۰ وقف مربوط به مسجد و حسینیه.

وی افزود: برخی وقف‌ها توسط واقفان انجام شده اما هنوز در سامانه ثبت نشده‌اند. به طور کلی آمار وقف در سال جاری نسبت به سال قبل افزایشی بوده و لازم است با ترویج فرهنگ وقف، مشارکت مردم بیشتر شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف لرستان درباره وضعیت موقوفات بیان کرد: در استان حدود ۳ هزار وقف وجود دارد که برخی باید مطابق نیت واقف اجرا شود. در صورت عدم رعایت نیت وقف، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و اقدامات لازم برای بازپس‌گیری وقف انجام می‌شود.

وی افزود: بیش از ۹۸ درصد موقوفات لرستان دارای سند هستند و مابقی که حدود ۱۰۰ وقف است، در حال دریافت سند هستند.

طرح «قرار دوازدهم» و کمک به نیازمندان

عباس‌زاده به طرح «قرار دوازدهم» اشاره کرد و گفت: این طرح چند سالی‌ست به نیت امام‌زمان (عج) اجرا می‌شود و هر ماه بر اساس نیاز شهرستان‌ها، هزینه‌هایی مانند درمان بیماران نیازمند، تهیه بسته‌های معیشتی و نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان و فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌شود.

وی افزود: خیران زیادی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و این اقدام نقش مهمی در محرومیت‌زدایی و حمایت از افراد نیازمند دارد و هر ماه توسط اوقاف اجرا می‌شود.