باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - داوود نجفیان با اشاره به وضعیت ذخایر آبی گفت: سال آبی گذشته با حدود ۴۰ درصد کاهش بارش در حوزه جغرافیایی البرز و تهران به پایان رسید و در نخستین ماه از سال آبی جدید نیز هیچ‌گونه بارندگی در استان ثبت نشده است. به این خاطر، متأسفانه ذخایر آبی سدها از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.

وی درباره وضعیت سد کرج افزود: در حال حاضر از ۱۸۰ میلیون مترمکعب حجم ذخیره سد کرج، حدود ۱۷ میلیون مترمکعب(کمتر از ۹.۵ درصد) پر است، در حالی‌ که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۹۰ میلیون مترمکعب بود؛ یعنی با کاهش ۸۱ درصدی ذخایر روبه‌رو هستیم.

نجفیان در ادامه درباره وضعیت سد طالقان هم گفت: سد طالقان نیز با کاهش ۳۷ درصدی حجم ذخایر مواجه شده است. در شرایط فعلی حجم ذخیره سد ۱۵۷ میلیون مترمکعب است که این مقدار در سال گذشته در این بازه زمانی ۲۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با اشاره به اینکه استان در پنجمین سال خشکسالی پیاپی قرار دارد، افزود: این شرایط خشکسالی در طول ۵۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این وضعیت ناشی از تداوم خشکسالی، کاهش شدید بارندگی و افزایش میزان مصرف آب به دلیل افزایش جمعیت است.

نجفیان درباره پیش‌بینی‌های بارش در آبان‌ماه اظهار کرد: امیدوار هستیم پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارندگی‌ها از آبان‌ماه محقق شود و نزولات جوی را در فصول بارش و بهار سال آینده شاهد باشیم.

وی عنوان کرد: کاهش آب‌های سطحی منجر به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی می‌شود. چهار محدوده در استان البرز از نظر منابع آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارند. در قالب کارگروه سازگاری با کم‌آبی و برای مقابله با این وضعیت، به‌طور مداوم جلساتی برگزار می‌شود تا بارگذاری بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

وی به مقابله با چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: دیگر زمان مماشات با چاه‌های غیرمجاز به سر آمده و باید برای حفظ منابع آب شرب و تأمین نیاز صنایع، جلوی برداشت غیرمجاز آب گرفته شود تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای تأمین آب شرب جمعیت استان و صنایع فراهم کنیم.

نجفیان تأکید کرد: امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی دهه‌های اخیر است و لازم است همه دستگاه‌ها و شهروندان با همدلی، مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا تنش‌های آبی در استان به حداقل برسد.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب افزود: ایران تنها یک‌سوم میانگین جهانی از نظر منابع آبی ظرفیت دارد، در حالی که مصرف آب شرب در کشور نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. اگر فقط ۲۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود، می‌توان از بروز تنش‌های آبی جلوگیری کرد.