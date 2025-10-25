امروز در نشستی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان مشکلات و موانع جوانی جمعیت و عدم ازدواج جوانان در گیلان بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان ، در جلسه ستاد خانواده و جوانی جمعیت استان گفت : جوانی جمعیت یکی از مهمترین مقوله توسعه پایدار هر جامعه ای شمرده می شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه طبق گزارش های دریافتی ولادت در گیلان رو به کاهش است، گفت : آموزش و ترویج فرهنگ فرزند آوری در جامعه نهادینه شود.‌

حق شناس با اشاره به اینکه معضلات کاهش فرزند آوری و ازدواج در استان شناسایی شود، افزود : سقط جنین در استان یکی دیگر از موانع کاهش جمعیت در استان شمرده می شود.‌

وی ادامه داد : مشکلات خانواده ها در حوزه جمعیت و همچنین دلایل سقط جنین در استان شناسایی و در رفع آن مشکلات همگان پای کار باشند.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه دلایل عدم ازدواج جوانان شاغل در ادارات شناسایی و بررسی شود، خاطر نشان کرد : با حمایت از جوانان و واسطه گری زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنید.

حق شناس به بیمارستان زنان و زایمان الزهراء رشت اشاره کرد و گفت : در اسرع وقت مشکلات این بیمارستان شناسایی و حل شود .‌

دکتر سودابه کاظمی ، رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در این نشست با اشاره به اینکه بحران کاهش جمعیت در استان باید مورد توجه همه مسئولآن قرار گیرد، گفت : جدی گرفتن این موضوع حل معضلات این حوزه را سهل تر خواهد کرد.‌

رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران به معضل سقط جنین در استان اشاره کرد و افزود: کاسبان سقط جنین در جامعه شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شود.‌

وی به بیمارستان زنان و زایمان الزهراء رشت اشاره کرد و گفت : متاسفانه این بیمارستان فضا و تجهیزات لازم را ندارد از مسئولان مربوطه خواستار توسعه این بیمارستان در رشت هستم.‌

در این نشست نماینده سپاه قدس گیلان و دیگر دستگاههای اجرای استان در راستای جوانی جمعیت فعالیت هایشان را ارائه دادند.‌