ساکرنت از علاقه پرسپولیس به جذب امانوئل دنیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امانوئل دنیس بازیکن تیم ملی نیجریه ممکن است تصمیم به حضور در لیگ ایران بگیرد و پیراهن پرسپولیس را به تن کند.

این مهاجم که پنج فصل گذشته را در تیم‌های لیگ برتر انگلیس گذرانده، ممکن است به دلیل مشکلات پیش آمده در دوران حرفه‌ای‌اش، خداحافظی کند. بازیکن ۲۷ ساله از زمان جدایی‌اش از ناتینگهام فارست در پایان ماه آگوست، بازیکن آزاد بوده، اما به نقل از اسپورتس بوم، به چندین تیم دیگر لینک شده است. دنیس در سال ۲۰۲۲ پس از آنکه دو فصل را در واتفورد گذراند راهی ناتینگهام فارست شد.

سلتیک، پافوس، وستهم، واتفورد و چند باشگاه کوچک دیگر اخیراً علاقه خود را به او نشان داده‌اند، اما هنوز هیچ توافقی روی میز نیست. به گزارش ساکرنت، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که پرسپولیس ایران در ادامه تقویت تیم خود، به این مهاجم علاقه نشان داده است.

پرسپولیس با ۱۶ عنوان قهرمانی داخلی، یکی از بزرگترین و موفق‌ترین باشگاه‌های لیگ برتر ایران است و ارزش کل تیم ۱۶.۳ میلیون یورو برآورد شده است که ارزشمندترین آنها اوستون اورونوف مهاجم ازبکستانی با ارزش ۲ میلیون یورو است. سرخ‌ها همچنین سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی را در فهرست خود دارند. اما او تنها بازیکن آفریقایی تیم است.

در ۳۱ آگوست ۲۰۲۵، ناتینگهام فارست اعلام کرد که قرارداد این بازیکن با توافق دو جانبه فسخ شده است. این ستاره نیجریه‌ای در آگوست ۲۰۲۲ به واتفورد پیوست و طی دو فصل، ۳۵ بازی در تمام رقابت‌ها انجام داد و ۱۰ گل به ثمر رساند. با این حال، او بیشتر دوران خود را به صورت قرضی در ناتینگهام گذراند. دنیس سه دوره قرضی جداگانه را پشت سر گذاشت. او در استانبول باشاک‌شهیر، واتفورد و بلکبرن بازی کرده است و هیچ یک از این باشگاه‌ها تصمیم به امضای قرارداد دائمی با او نگرفتند، چون عملکرد او پایین‌تر از حد انتظار برای یک بازیکن حرفه‌ای ارزیابی شد.