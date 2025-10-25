حل مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u06f1\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0647\u0646\u062f\u0648\u06a9\u0634 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u06cc\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0634\u062a\u060c \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0637\u0631\u0641 \u0634\u062f.\n