باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حل مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال + فیلم

مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مشکل ۱۰ ساله تامین آب آشامیدنی پایدار روستای هندوکش از توابع شهرستان بویین میاندشت، سرانجام برطرف شد.

مطالب مرتبط
حل مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها در انگلیس به اقدامات ترامپ در آمریکای لاتین + فیلم

حل مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال + فیلم
young journalists club

قدردانی از آنان که قدر آب را دانستند + فیلم

حل مشکل آب رسانی به روستای هندوکش پس از ۱۰ سال + فیلم
young journalists club

نذری برای طبیعت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
۸۷۷

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم
۷۴۸

روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
۴۹۷

شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم
۴۸۶

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.