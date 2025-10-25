باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز اظهار کرد:اجتماع بزرگ زینبیون که همه ساله با حضور خواهران ولایتمدار تبریز و استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود امسال با ارتقای سطح برگزاری، با حضور میهمانانی از کشور‌های عراق، سوریه، لبنان و برخی کشور‌های مسلمان منطقه در قالب چهارمین همایش "زینبیون" تبریز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ فردا برگزار خواهد شد.

مرتضی حیدری با اشاره به برنامه‌های اصلی این همایش خاطرنشان کرد: تبیین و تشریح اهداف و رویکرد‌های ستاد عتبات عالیات استان و تبریز، برپایی نمایشگاه نشان ارادت به ائمه عصمت و طهارت، برپایی غرفه‌های تبیینی و پاسخ به سوالات، غرفه کودک، غرفه دختران حاج قاسم، نمایشگاه دستاورد‌ها و فعالیت‌های ستاد، اجرای نمایش آیینی و مذهبی و استقرار میز‌های خدمت و عضوگیری از اهم برنامه‌ها و بخش‌های جنبی این همایش به شمار می‌رود که همگی به صورت متمرکز در محل مصلای اعظم حضرت امام خمینی تبریز برگزار خواهند شد.

در آستانه سالروز میلاد با سعادت و پربرکت حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، بزرگ پرچمدار عاشورا، از پوستر چهارمین همایش زینبیون تبریز رونمایی شد.

منبع:ستاد بازسازی عتبات عالیات