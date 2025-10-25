رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: ورود بانک آینده به فرایند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«‏ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:

‏دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها

‏مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامهٔ هفتم پیشرفت

‏همراهی و جدیت رئیس محترم قوهٔ قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز.

‏این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند.

بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامه هفتم، زیان انباشته این بانک را از طریق دارایی‌های سهام‌دار عمده جبران کند.»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، بانک آینده
خبرهای مرتبط
پیام تبریک قالیباف برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید
واگذاری اختیارات به استان‌ها باید در یک چارچوب مشخص انجام شود
قالیباف در دیدار مشاور امنیت ملی عراق:
اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
المیرا
۱۴:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اینهمه بانک و موسسه اعتباری برای چیه؟؟خیلی اقتصاد شکوفایی داریم که ایقدر بانک تاسیس کردین؟
تعداد بانک ها و موسسات مالی ایران از چین هم بیشتره.چرا.؟؟

وام به خودیها ناترازیش برای نخودیها!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
همه مردم می دانند که : بانک ملی ورشکسته کامل بود که برای دادن تنفس مصنوعی به او بهترین بانک خصوصی ( بانک آینده ) را در او ادغام کردند تا از اضمحلال ( بانک ملی ) جلوگیری بکنند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بی شک مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بود!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بعد از بیست سال یعنی یک چهارم عمر هشتاد میلیون نفر . خیلی سرعتتون بالا هست باعث دلگرمی و افتخارید.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
استاد قالیباف چرا از عمد طرح مالیات خانه های خالی و طرح شفافیت رو اجرا نمی کنید
۲
۶
پاسخ دادن
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
آخرین اخبار
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
انتصاب ۳ عضو شورای‌عالی فضایی از سوی پزشکیان
همکاری ۲۳ هزار مرکز غیردولتی با بهزیستی
سخنگوی دولت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است/ تلاش برای کنترل گرانی و گران فروشی
سایه فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی کشور
کاهش معنادار سقط جنین‌های عمدی در کشور
پیام تبریک قالیباف برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید
واکنش قالیباف به انحلال بانک آینده
بقائی: بی‌کیفرمانی جنایات اسرائیل باید پایان یابد
عارف: در دهه‌های اخیر نوعی قهر اعلام‌نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است
عراقچی روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
مرزهای شرقی کشور در اوج جنگ ۱۲ روزه درگیر مبارزه با مواد مخدر بود/ ایران هزینه اتباع را به تنهایی می‌پردازد
ایران: شورای امنیت نباید برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده یا دغل ورزی قرار گیرد