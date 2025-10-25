شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت پس از ۱۸ سال خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از هزاران کارت سوخت غیرمجاز شناسایی‌شده، مربوط به موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های سرقتی، خودرو‌های اوراق‌شده و خودرو‌هایی است که دستور اوراق برای آنها صادر شده است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت در این مدت با پیگیری‌های واحد امور کارت سامانه هوشمند سوخت، همکاری‌های پلیس فراجا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستانی کل کشور، پس از گذشت حدود ۱۸ سال به‌روزرسانی و ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی شد، افزود: بخش عمده این کارت‌های سوخت غیرمجاز مربوط به موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های سرقتی، خودرو‌های اوراق‌شده و خودرو‌هایی با دستور اوراق است که تا پیش از این به‌دلیل دسترسی نداشتن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این اطلاعات، ابطال این کارت‌ها انجام نشده بود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره برخی از گلایه‌های مردم در زمینه تاخیر صدور کارت‌های هوشمند سوخت گفت: ثبت درخواست کارت سوخت با استفاده از ۲ روش از جمله ثبت درخواست از طریق سامانه اینترنتی به آدرس fcs.niopdc.ir و مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ انجام می‌شود.

وی افزود: تا پیش از خرداد ۱۴۰۴، فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت با استفاده از سامانه اینترنی، در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز و در روش مراجعه حضوری در مدت ۴۰ روز انجام می‌شد، اما در اوایل تیر امسال، به‌دلیل ضرورت‌های عملیاتی شرکت تولیدکننده کارت، خط تولید به‌مدت یک ماه متوقف شد و سپس به روال عادی خود بازگشت.

باصفا خاطر نشان کرد که هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای صدور کارت وجود ندارد و فرآیند ثبت در خواست و صدور کارت سوخت با استفاده از هر ۲ روش طبق روال قبل در حال انجام است.

وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های مهم و موثری که به‌تازگی انجام شده است، پیاده‌سازی و راه‌اندازی خط جدید تولید کارت هوشمند سوخت است، اظهار کرد: تاکنون دانش شخصی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صدور کارت سوخت در انحصار کشور‌های آلمان و چین بوده که همکاران امور کارت با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس موفق به رفع انحصار در این حوزه شدند که سبب اضافه شدن دستگاه‌های جدید به خط تولید صدور کارت و افزایش چند برابری ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت می‌شود.

منبع: وزارت نفت