باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید در رقابتهای جهانی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید، افتخار بزرگ و مهمی است که نشان از پشتوانهسازی این رشته برای آینده دارد. جوانان غیور و متعهد کشتی فرنگی، در سایه مدیریت متخصص و توانمند مدیران و مربیان این رشته بارها پرچم سهرنگ ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآوردند و با ایستادن بر سکوی قهرمانی نشان دادند که نتایج اخیر تیمهای کشتی یک اتفاق نبوده و حاصل یک برنامهریزی مستمر علمی و مسوولانه است.
این افتخار ارزشمند را به جوانان با غیرت و آیندهساز این رشته و مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک میگویم و تداوم سربلندی جوانان ایران را از خداوند متعال خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»
منبع: مجلس شورای اسلامی