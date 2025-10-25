رئیس مجلس در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در رده سنی امید ایران در رقابت‌های جهانی را به جوانان، مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید، افتخار بزرگ و مهمی است که نشان از پشتوانه‌سازی این رشته برای آینده دارد. جوانان غیور و متعهد کشتی فرنگی، در سایه مدیریت متخصص و توانمند مدیران و مربیان این رشته بار‌ها پرچم سه‌رنگ ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآوردند و با ایستادن بر سکوی قهرمانی نشان دادند که نتایج اخیر تیم‌های کشتی یک اتفاق نبوده و حاصل یک برنامه‌ریزی مستمر علمی و مسوولانه است.

این افتخار ارزشمند را به جوانان با غیرت و آینده‌ساز این رشته و مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی جوانان ایران را از خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»

منبع: مجلس شورای اسلامی

