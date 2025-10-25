باشگاه خبرنگاران جوان ؛محسن فروتنی سرپرست برق ناحیه سه بندرعباس با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های شبکه برق‌رسانی، افزایش ایمنی و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در این منطقه انجام شد.

وی افزود: پایه‌های برق از اجزای کلیدی شبکه توزیع برق هستند و تعویض پایه‌های فرسوده یا آسیب‌دیده، نقش مهمی در پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی ایفا می‌کند.

فروتنی ادامه داد: اجرای این عملیات علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، باعث رضایت‌مندی مشترکان و بهبود سطح رفاه ساکنان روستای دهنو شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین پروژه‌هایی، شاهد توسعه پایدار و بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی در مناطق مختلف شهرستان بندرعباس باشیم.

گفتنی است، دهستان دهنو یکی از دهستان‌های بخش قلعه‌قاضی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان است و مرکز آن، روستای دهنو می‌باشد.

منبع :روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان