محسن فروتنی سرپرست برق ناحیه سه بندرعباس با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای بهبود زیرساختهای شبکه برقرسانی، افزایش ایمنی و کاهش خاموشیهای ناخواسته در این منطقه انجام شد.
وی افزود: پایههای برق از اجزای کلیدی شبکه توزیع برق هستند و تعویض پایههای فرسوده یا آسیبدیده، نقش مهمی در پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات برقرسانی ایفا میکند.
فروتنی ادامه داد: اجرای این عملیات علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، باعث رضایتمندی مشترکان و بهبود سطح رفاه ساکنان روستای دهنو شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین پروژههایی، شاهد توسعه پایدار و بهبود زیرساختهای برقرسانی در مناطق مختلف شهرستان بندرعباس باشیم.
گفتنی است، دهستان دهنو یکی از دهستانهای بخش قلعهقاضی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان است و مرکز آن، روستای دهنو میباشد.
منبع :روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان