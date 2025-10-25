چهار اصله پایه فرسوده برق فشار ضعیف در روستای دهنو از توابع بخش قلعه‌قاضی شهرستان بندرعباس توسط اکیپ بهره‌برداری برق ناحیه سه تعویض شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محسن فروتنی سرپرست برق ناحیه سه بندرعباس با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های شبکه برق‌رسانی، افزایش ایمنی و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در این منطقه انجام شد.

وی افزود: پایه‌های برق از اجزای کلیدی شبکه توزیع برق هستند و تعویض پایه‌های فرسوده یا آسیب‌دیده، نقش مهمی در پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی ایفا می‌کند.

فروتنی ادامه داد: اجرای این عملیات علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، باعث رضایت‌مندی مشترکان و بهبود سطح رفاه ساکنان روستای دهنو شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین پروژه‌هایی، شاهد توسعه پایدار و بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی در مناطق مختلف شهرستان بندرعباس باشیم.

گفتنی است، دهستان دهنو یکی از دهستان‌های بخش قلعه‌قاضی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان است و مرکز آن، روستای دهنو می‌باشد.

منبع :روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

