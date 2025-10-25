رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز -شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴- در حاشیه آیین افتتاح مجتمع شماره سه خانواده تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت وی را نقض کرده است تا قرار متناسب صادر شود.

مهدی محرابی وکیل پژمان جمشیدی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: قرار بازداشت موقت صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران نقض شد.

وی با بیان اینکه جمشیدی هنوز آزاد نشده است، ادامه داد: پیگیری‌ها برای آزادی وی در حال انجام است.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از مردم افزود: صرف نظر از برخی اظهار نظر‌ها در فضای مجازی که صرفا موج‌سواری است و آبروی مردم را هدف قرار می‌دهد؛ عموم مردم شریف در رابطه با این اتفاق قضاوت نکردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 

 

برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان تهران ، پژمان جمشیدی ، پرونده قضایی
خبرهای مرتبط
پژمان جمشیدی آزاد شد
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
واکنش وزیر فرهنگ به تشکیل پرونده برای یک بازیگر
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۰
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
قضاوت نکنیم پیش از قاضی بعد از قاضی هم دخالت نکنیم به حریم آبروی دیگران
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م م
۱۸:۱۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
پژمان جمشیدی و بقیه رد گم‌ کنیه، فقط محاکمه حسن روحانی و جواد ظریف، تمام، آهای مردم خواب زده بیدار شید،
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
متأسفانه
خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
این سلبریتیا تنها چیزی که براشون مهمه ثروته ولو طرف رسما خراب باشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۶:۴۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دل آدم میگیره از این فضاها
اصلا راست و دروغم مشخص بشه، دیگه چه فایده ای داره اینهمه قضاوت های بی اساس.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نام آشنا
۱۶:۲۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
طبق روال پرونده های کیفری شاکی پرونده را با این جناب پژمان جمشیدی مواجهه حضوری دادند و در نتیجه اقا پژمان روانه زندان شده ایا این به این معنی نیست که آقا پژمان نتوانسته از خودش رفع اتهام کند و رفته سراغ وکلای کاربلد تا هر جور شده تجاوز را ماستمالی کنند؟! اگر در مواجهه حضوری پژمان جمشیدی توانسته بود بیگناهی خودش را ثابت کند که به بازداشتگاه نمیرفت ! این احتمال وجود داشته که پژمان جمشیدی در مواجهه حضوری خواسته رضایت شاکی را جلب کند ولی شاکی زیر بار نرفته و در نتیجه اقا پژمان رفته به بازداشتگاه , پس تجاوز اتفاق افتاده.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
محاکمه این فرد یکی از مهمترین ... است
محاکمه باید بدور از نام و نشان باشد ...
بدور از جو سازی ...
محاکمه ناعادلانه که حقوق شاکی تضییع شود ...
منجر به حوادث ... می شود ...
عدالت سنجیده می شود ... نا عدالتی عوارض جبران ناپذیر دارد ...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
۱۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
حتما اتفاق افتاد چه زوری باشد چه دل بخواهی حالا معلوم نیست چه جوری اتفاق افتاده منشخصه بزور اعتقاد ندارم شاید پژمان وعده داده عملی نکرده طرف بعدا پشیمان شده این زمانه دختران عاشق سوپر استار هستند اول درنظر نمی گیرند چی ازدست می هند خیال میکنند بدست آورده اند بعدکه مثل کاغذ دستمال پرت میشوند متوجه میشوند بازی خوردند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Shadi
۱۵:۵۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بعید نیست براش دام درست کرده باشند
با ظاهر داستان قضاوت نکنید
۴
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
در این جور مواقع فقط خدا می دونه و اون دو نفر که اصل ماجرا چیه
حتی با رای قاضی هم نمیشه کسی رو قضاوت کرد
به شخصه هم به عمد و هم غیر عمد رای اشتباه برخی از قضات رو دیدم
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چه خبر مهمی؟!!!!

چه آدم مهمی؟!!!!
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اصلا کی گفت شما اظهار نظر کنی
شما برو گوشت کوبیده ات رو بخور !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خب سه تا وکیل داشته باشی حتما کارت پیش میره دیگه!!!
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
هر سایتی می روم عکس این مرد رو میبینم
حذفش کنید حالم بهم میخوره
۱۴
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آقا رضا اگر تهمت باشه چکار میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آبروی مردم شده باد و هوا
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
گر نباشد چیزگی مردم نگویند چیزهائی
۱۲۳
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند