رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز -شنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۴- در حاشیه آیین افتتاح مجتمع شماره سه خانواده تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت وی را نقض کرده است تا قرار متناسب صادر شود.
مهدی محرابی وکیل پژمان جمشیدی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: قرار بازداشت موقت صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران نقض شد.
وی با بیان اینکه جمشیدی هنوز آزاد نشده است، ادامه داد: پیگیریها برای آزادی وی در حال انجام است.
این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از مردم افزود: صرف نظر از برخی اظهار نظرها در فضای مجازی که صرفا موجسواری است و آبروی مردم را هدف قرار میدهد؛ عموم مردم شریف در رابطه با این اتفاق قضاوت نکردند.