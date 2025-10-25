مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد گفت: به دلیل عدم رعایت قوانین سد معبر، ۶ واحد صنفی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ باقر مومنی اظهار کرد: در راستای طرح جمع‌آوری و ساماندهی سدمعبر کنندگان، ۶ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین سدمعبر در مهرماه امسال پلمب شدند.

وی اضافه کرد: در این مدت تعداد ۶۵ تابلو و ۴ سایبان غیرمجاز در شهر جمع آوری شده است.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: در راستای اجرای آرای صادره و قطعیت یافته از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ۳۷ مورد رای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شهر اجرا گردید.

مومنی گفت: طرح ساماندهی و جمع‌آوری سد معبرکنندگان معابر همچنان ادامه دارد و گشت مشترک با نماینده دادستان، اماکن، اجراییات و اصناف در سطح شهر انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارشات سدمعبر را به سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد اطلاع دهند.