مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد گفت: به دلیل عدم رعایت قوانین سد معبر، ۶ واحد صنفی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ باقر مومنی اظهار کرد: در راستای طرح جمعآوری و ساماندهی سدمعبر کنندگان، ۶ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین سدمعبر در مهرماه امسال پلمب شدند.
وی اضافه کرد: در این مدت تعداد ۶۵ تابلو و ۴ سایبان غیرمجاز در شهر جمع آوری شده است.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: در راستای اجرای آرای صادره و قطعیت یافته از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ۳۷ مورد رای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شهر اجرا گردید.
مومنی گفت: طرح ساماندهی و جمعآوری سد معبرکنندگان معابر همچنان ادامه دارد و گشت مشترک با نماینده دادستان، اماکن، اجراییات و اصناف در سطح شهر انجام میشود.
وی تاکید کرد: شهروندان میتوانند گزارشات سدمعبر را به سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد اطلاع دهند.