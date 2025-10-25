مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد گفت: به دلیل عدم رعایت قوانین سد معبر، ۶ واحد صنفی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ باقر مومنی اظهار کرد: در راستای طرح جمع‌آوری و ساماندهی سدمعبر کنندگان، ۶ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین سدمعبر در مهرماه امسال پلمب شدند.

وی اضافه کرد: در این مدت تعداد ۶۵ تابلو و ۴ سایبان غیرمجاز در شهر جمع آوری شده است.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: در راستای اجرای آرای صادره و قطعیت یافته از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ۳۷ مورد رای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شهر اجرا گردید.

مومنی گفت: طرح ساماندهی و جمع‌آوری سد معبرکنندگان معابر همچنان ادامه دارد و گشت مشترک با نماینده دادستان، اماکن، اجراییات و اصناف در سطح شهر انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارشات سدمعبر را به سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد اطلاع دهند.

برچسب ها: واحد صنفی متخلف ، تخلفات شهری
خبرهای مرتبط
اجرای ۱۶ رأی تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در یک ماه اخیر
۴۵ واحد متخلف بهداشتی در استان تعطیل شد
صدور اخطاریه تعطیلی کارخانه یخ به دلیل رعایت نکردن بهداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در شهرکرد
اطلاعیه ممنوعیت تردد و شنا در حریم مخازن و استخر‌های ذخیره آب کشاورزی