دبیرانجمن روغن نباتی از تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن روغن نباتی کشور از رکورد تولید روغن نباتی در ۶ ماه نخست سال خبر داد و گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن تولید روغن داشتیم که بدلیل شرایط مساعد تولید، بازار در آرامش به سر می برد.

به گفته وی، در حوزه واردات در ۶ ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته در حوزه روغن خام افزایش چشمگیری داشتیم، اما متاسفانه طولانی شدن زمان تخصیص ارز نگرانی هایی در خصوص استمرار آرامش از آبان ماه ایجاد کرده است.

شریفی ادامه داد: پیش بینی ماه های باقی مانده سال بسیار دشوار است چراکه تابع تخصیص ارز است به طوریکه اگر زمان تخصیص ارز فعلی که به ۹‌ماه رسیده استمرار یابد به تداوم آرامش بازار خوشبین نیستم، اما اگر شرکت بازرگانی دولتی از محل ذخایر استراتژیک مبادرت به عرضه روغن خام کند و از طرفی به تخصیص ارز سرعت بخشیده شود می توان به استمرار ثبات بازار امیدوار بود.

دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، افزود: دولت قول هایی داده که به تخصیص ارز سرعت عمل ببخشد. اکنون در تمامی نقاط کشور روغن خانوار با نرخ مصوب وجود دارد و فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی در شرایط فعلی در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش مصرف، حذف قاچاق، صرفه جویی ارزی، توسعه صادرات روغن نباتی، برچیده شدن نظام گسترده نظارت فعلی و حذف یارانه پنهان در صادرات محصولات غذایی مطرح کرد.