دبیرانجمن روغن نباتی از تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن روغن نباتی کشور از رکورد تولید روغن نباتی در ۶ ماه نخست سال خبر داد و گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن تولید روغن داشتیم که بدلیل شرایط مساعد تولید، بازار در آرامش به سر می برد.

به گفته وی، در حوزه واردات در ۶ ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته در حوزه روغن خام افزایش چشمگیری داشتیم، اما متاسفانه طولانی شدن زمان تخصیص ارز نگرانی هایی در خصوص استمرار آرامش از آبان ماه ایجاد کرده است.

شریفی ادامه داد: پیش بینی ماه های باقی مانده سال بسیار دشوار است چراکه تابع تخصیص ارز است به طوریکه اگر زمان تخصیص ارز فعلی که به ۹‌ماه رسیده استمرار یابد به تداوم آرامش بازار خوشبین نیستم، اما اگر شرکت بازرگانی دولتی از محل ذخایر استراتژیک مبادرت به عرضه روغن خام کند و از طرفی به تخصیص ارز سرعت بخشیده شود می توان به استمرار ثبات بازار  امیدوار بود.

دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، افزود: دولت قول هایی داده که به تخصیص ارز سرعت عمل ببخشد. اکنون در تمامی نقاط کشور روغن خانوار  با نرخ مصوب وجود دارد و فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی در شرایط فعلی در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش مصرف، حذف قاچاق، صرفه جویی ارزی، توسعه صادرات روغن نباتی، برچیده شدن نظام گسترده نظارت فعلی و حذف یارانه پنهان در صادرات محصولات غذایی مطرح کرد.

برچسب ها: تولید روغن ، واردات روغن خام ، بازار روغن
خبرهای مرتبط
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
روغن مشمول قیمت گذاری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
آخرین اخبار
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان