باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم

ویلکرسون افسر بازنشسته ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای از ناتوانی آمریکا و اسرائیل در برابر موشک‌های ایرانی گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «لارنس ویلکرسون» افسر بازنشسته ارتش آمریکا میگوید: امروز ایرانیان دارای موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که اسرائیل را کاملاً غافلگیر کرد. موشک‌هایی که اسرائیل قادر به سرنگونی آنها نیست نه با سامانه «تاد»، نه با «پاتریوت» و نه هیچ سیستم دیگری. آنها درسی سخت گرفتند و همین یکی از دلایل پایان سریع «جنگ دوازده‌روزه» بود؛ چون اسرائیل ضربات سنگینی متحمل می‌شد.

او ادامه داد: اگر اسرائیل به‌تنهایی وارد نبرد با ایران شود، ضربه سختی خواهد خورد؛ ضربه‌ای بسیار سنگین دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت!

مطالب مرتبط
سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم
young journalists club

اعتراف به توان موشکی ایران + فیلم

سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم
young journalists club

مقام سابق صهیونیست: توان مقابله با موشک‌های دوربرد را نداریم! + فیلم

سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم
young journalists club

روایاتی از حملات موشکی ایران که از سانسور رژیم صهیونیستی در می‌رود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
۸۷۷

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم
۷۴۸

روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
۴۹۷

شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم
۴۸۶

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
با این همه اعتراف باز بدنبال راهی برای مقابله هستند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
سلام خدا بر شهیدان حاجی زاده و طهرانی مقدم
۱
۵
پاسخ دادن