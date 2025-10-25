باشگاه خبرنگاران جوان - «لارنس ویلکرسون» افسر بازنشسته ارتش آمریکا میگوید: امروز ایرانیان دارای موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که اسرائیل را کاملاً غافلگیر کرد. موشک‌هایی که اسرائیل قادر به سرنگونی آنها نیست نه با سامانه «تاد»، نه با «پاتریوت» و نه هیچ سیستم دیگری. آنها درسی سخت گرفتند و همین یکی از دلایل پایان سریع «جنگ دوازده‌روزه» بود؛ چون اسرائیل ضربات سنگینی متحمل می‌شد.

او ادامه داد: اگر اسرائیل به‌تنهایی وارد نبرد با ایران شود، ضربه سختی خواهد خورد؛ ضربه‌ای بسیار سنگین دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت!