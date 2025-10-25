محمدبیگی با اشاره به روند کاهشی سقط جنین‌های عمدی، این موضوع را نتیجه افزایش سطح آگاهی، اجرای قوانین حمایت از خانواده و فعالیت گروه‌های جهادی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو درباره سقط جنین گفت: در سال‌های اخیر سقط عمدی جنین به یکی از مسائل حساس اجتماعی و اخلاقی جامعه ما تبدیل شده بود، اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که پس از سال‌ها افزایش، اکنون این پدیده در کشور روندی کاهشی و معنادار یافته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تدوین قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ بیان کرد: اجرای این سیاست‌ها و فعالیت‌های چشمگیر وزارتخانه‌ها، رسانه‌ها، صدا و سیما و گروه‌های مردمی سبب افزایش سطح آگاهی جامعه درباره ارزش حیات جنین شده است.

محمدبیگی اضافه کرد: طی ۳ سال گذشته با اجرای پویش‌های مردمی همچون «جنبش نفس» و «پویش از حیات جنین» که با حمایت بسیج و گروه‌های جهادی صورت گرفته، شاهد کاهش چشمگیر سقط‌های عمدی هستیم. امروز با ارائه مشاوره‌های مؤثر به خانواده‌ها، نزدیک به دو سوم مواردی که در آستانه تصمیم به سقط قرار داشتند، از این کار منصرف شده‌اند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آگاهی والدین از اینکه جنین از همان ابتدای شکل‌گیری دارای مراتب حیات است، موجب مسئولیت‌پذیری و بازگشت آنان به ارزش‌های انسانی شده است.

نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌هایی که در ابتدا تصمیم به سقط گرفته بودند، پس از مشاوره و تولد فرزندشان اذعان کرده‌اند که وجود این کودک برای ما برکت و آرامش به همراه آورده است.

محمدبیگی با هشدار نسبت به عوارض جسمی و روحی سقط غیرقانونی گفت: به‌عنوان پزشک شاهد بوده‌ام که بسیاری از زنان پس از سقط خودخواسته دچار ناباروری ثانویه، چسبندگی رحم و تخمدان، عفونت‌های لگنی و افسردگی می‌شوند. این آسیب‌ها نه‌تنها سلامت جسم را تهدید می‌کند، بلکه آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جای می‌گذارد.

وی در ادامه مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو، به نقش مشکلات اقتصادی در تصمیم به سقط جنین اشاره کرد و افزود: آزمایش‌های اجتماعی نشان داده که اغلب این تصمیم‌ها ناشی از ترس از آینده و مسئولیت‌پذیری پایین است، اما این نگرانی‌ها با مشاوره و آموزش قابل رفع است.

محمدبیگی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند رزق و روزی والدین و فرزندان را تضمین کرده و فرموده است از ترس فقر، فرزندان خود را نکشید، زیرا روزی آنان و شما را من می‌دهم.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تصریح کرد: بسیاری از خانواده‌ها پس از تولد فرزند شاهد گشایش‌های مادی و معنوی در زندگی خود هستند، زیرا سنت‌های الهی برخلاف محاسبات مادی دنیایی است.

این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو، با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی رسانه‌ای خاطرنشان کرد: هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان علمی و اساتید باید در جامعه الگو‌های خانواده‌محور و مشوق فرزندآوری باشند. در حالی‌که جوامع غربی پس از آسیب‌های ناشی از کاهش جمعیت به بازگشت به خانواده روی آورده‌اند، ما نباید تجربه منفی آنان را تکرار کنیم.

محمدبیگی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل قانون جوانی جمعیت و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره‌ای، «فصل حیات» در همه ابعاد جامعه ایرانی تداوم یابد و خانواده‌ها با نگاه انسانی‌تر و مسئولانه‌تر به حیات روی آورند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
کاهش سقط جنین اگر حقیقت هم داشته باشد فقط بخاطر کاهش ازدواج و کاهش باروری است!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا برای تصمیم گیرندگان متاسفم . فرزندی که پدر و مادر دوستش ندارند و میخواهند سقط شود آینده درخشانی نخواهد داشت و حداقل اینکه تربیت و پروش درستی هم نخواهد داشت. فرزندی که دلخواه پدر و مادر باشه موثر و موفق تر است.
حالا بحثم این نیست که پدر و مادرها به دلخواه انتخاب کنند ولی اون فرزندی که مورد دلخواه نیست آینده جالبی هم ندارد نه برای خودش که برای اجتماع
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
پسند پدر و مادر ذره ای اهمیت ندارد بخت و اقبال و سرنوشت رو خدا تعیین می‌کنه بیشتر تفکر کن کمتر حرف بزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
کاهشش بخاطر اینه که کسی بچه نمیاره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
به جای سیاست افزایش جمعیت، توان و انرژی کشور را روی توزیع مناسب جمعیت در کشور و برطرف کردن ترافیک و آلودگی هوا برای جمعیت کنونی بگذارید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یعنی استاد دور زدن هستید
آمار بارداری واینکه از این تعداد باراری چه تعداد به تولد رسیده رو باید داد نه سقط و چیزهای دیگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خدایش در مورد رزق درست می گه ما از وقتی دخترم به دنیا امد بلاخره سر کردیم اون از کرم خداست شما مسئولین به فکر باشین زندگی ها خیلی سخت شد خیلی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نه عزیزم تو داری اشتباه آمار میدی اخیرا تعداد بارداری کم شده و مسلما به دنبال اون سقط جنین هم کم به نظر میرسه
شما باید آمار زادو ولد رو ببینی
۰
۱
پاسخ دادن
