عملیات احداث بوستان الف در ناحیه دو منطقه یک با هدف انتفاع شهروندان از سرانه‌های فضای سبز شهری در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین شهردارمنطقه یک اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته، عملیات تبدیل این فضا به بوستان عمومی آغاز شد.

او افزود: درحال حاضر نیرو‌های و امکانات اداره فضای سبز شهرداری، مشغول پاکسازی و آماده‌سازی زیست‌بوم زمین از جمله جمع‌آوری نخاله‌ها، خشکه‌گیری هستند تا بستر برای واکاری و کاشت نهال و درختچه‌ها با حفظ درختان موجود برای ایجاد فضای سبز پایدار فراهم شود. 

حق بین تصریح کرد: بر اساس طرح پیش بینی شده، بوستان جهاندیدگان به امکانات متنوعی مجهز می‌شود تا تجربه‌ای مطلوب برای خانواده‌ها رقم بخورد که این امکانات شامل رینگ پیاده‌روی، نیمکت‌های استراحت، پایه‌های چراغ جهت روشنایی مسیر، سرویس بهداشتی و زمین بازی ایمن برای کودکان خواهد بود. 

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی در فاز نخست، با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت‌های مستمر در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهره‌برداری از این فضا امکان‌پذیر شود.

برچسب ها: فضای سبز ، بوستان
با هدف افزایش سرانه ورزشی و گسترش نشاط اجتماعی؛
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
آخرین هشدار به شهرداری تهران درباب نظافت شهر و حفظ درختان
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
آغاز طرح جامع ارتقای سلامت شهروندی در منطقه ۱۴؛
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
فضای گلکاری و چمن شده و بدون یک سانت زمین بازی
