مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط جوی و پیش بینی کم بارشی فصل پاییز احتمال افزایش آفت سن گندم وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط جوی پاییز و زمستان بارش موثر چندانی نداریم که براین اساس هوا ۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر از سال گذشته است که پاییز و زمستان گرم و خشک در انتظارمان است که تبعات خود را در بهار نشان می دهد.

به گفته وی،کشت های پاییزه بشدت با کم آبی مواجه می شود و سال سال حشره و کنه است و در خصوص گندم بسته به آن دارد که چقدر از کشت باقی بماند و پایداری داشته باشد از الان نمی توان گفت وضعیت چطور خواهد بود.

معین ادامه داد: بدترین شرایط اقلیمی و آب و هوایی برای سن فراهم شده به طوریکه با گرمای هوا عوامل کنترل کننده کارایی از دست می دهند و فرصت مبارزه کوتاه می شود و هر روز تاخیر سن زدگی را افزایش می دهد و این شرایط در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر بی سابقه است.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار سال زراعی گذشته در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار مبارزه علیه سن غلات داشتیم، درحالیکه سال گذشته در سطح ۳ میلیون و ۱۲۶ هزارهکتار مبارزه صورت گرفت.

