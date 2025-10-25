به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت برای سال آینده بودجه ۳۰ همتی برای صندوق بیماران صعب العلاج پیشنهاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نشست خبری هفته ملی بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت بیش از ۴۵ میلبونفر از جمعیت کشوررا تحت پوشش خود قرار داده است و در کنار چهار صندوق، صندوق بیماران خاص را راه اندازی کرده است.

به گفته وی بیمه سلامت خواستار تجمیع منابع بیمه ها اتفاق بیفتد و معتقد آبت که اجرای درست نظام ارجاع و راهنمایی‌های بالینی موثر بوده و هزینه ها را کم خواهد کرد.

مهدی ناصحی تاکید کرد: اطلاعات خوبی در زمینه نسخه الکترونیک داشته و برای کاهش هزینه ها موثر است. برخی از هزینه ها بی جهت و مصرف دارو بیش از حد استاندارد است و نگاه بیمه سلامت به سمت پیشگیری سوق داده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ها مشوق هایی تدوین و اجرا می شود.

ناصحی تصریح کرد: گام های موثری برای اصلاح وضع دارویی و حتی ذخیره دارویی کشور انجام شده است. الان اوضاع دارویی نسبت به چند ماه قبل بهبود پیدا کرده است.

افزایش قیمت دارو تاثیر زیادی بر هزینه های بیمه سلامت داشته است و بخشی از افزایش قیمت ها توسط سازمان پرداخت و بخشی نیز میزان پرداختی از جیب مردم بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: الان بیش از ۲۰ میلیون نفر عز جمعیت روستایی تحت پوشش قرار گرفته و تقریبا رایگان خدمت دریافت می کنند.الان ۷۰ درصد بستری بخش خصوصی و ۹۰ درصد سرپایی این بخش را تحت پوشش خود قرار داده است.

مهدی ناصحی کرد: با راه اندازی صندوق صعب العلاج بیش از ۱۵ همت بار را از دوش مردم کم کرده است. امسال۱۲/۴ همت منابع صندوق بیماران خاص است و برای سال پیشنهاد لوده ۳۰ همتی توسط بیمه سلامت ارائه شده است.

مهدی ناصحی تصریح کرد: الان پنج دهک اول جامعه که در حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه لوده به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.