نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: راه اندازی ۳۱۳ کانون مهدویت در هرمزگان هدفگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله عبادی زاه در نشست کانونهای مهدویت دانشجویی در بندرعباس افزود: تاکنون ۱۵۰ کانون مهدویت در استان تشکیل شده است که از این شمار ۱۸ کانون دانشجویی است.
امام جمعه بندرعباس گفت: هر کانون مهدویت دستکم باید ۳۱۳ عضو داشته باشد.
آیت الله عبادی زاده افزود: از همه اقشار مردم از جمله دانشجویان، دانش آموزان و اصناف برای عضویت در کانونهای مهدویت دعوت میشود.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: پنجمین اجلاس انقلاب و مهدویت بهمن امسال با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران در بندرعباس برگزار میشود.
آیت الله عبادی زاده افزود: اساتید این حوزه از هرمزگان میتوانند مقالات علمی خود را به اجلاس ارسال کنند.
امام جمعه بندرعباس گفت: ایجاد نشریههای تخصصی کانونهای مهدویت دانشجویی، تلویزیون اینترنتی، نشستهای گفتگومحور و کرسیهای آزاد اندیشی به تقویت کانونها در دانشگاهها کمک میکند.
آیت الله عبادی زاده افزود:کانونهای دانشجویی موتور محرک گسترش مهدویت در استان هستند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این کانونها به شکل و محتوای برنامههای خود در دانشگاهها توجه بیشتری کنند.
آیت الله عبادی زاده افزود: برگزاری اجتماع بزرگ مهدویت نیز در دستور کار است.
امام جمعه بندرعباس گفت: اردوگاه کانونهای مهدویت دانشجویی هرمزگان در مشهد مقدس در زمینی به وسعت چهار هکتار در حال ساخت است.
آیت الله عبادی زاده افزود: برگزاری اردوهای دانشجویی و برنامههای فرهنگی از مهمترین اهداف است.
مدیر بنیاد مهدویت هرمزگان نیز در این نشست گفت: طرح موعود دانشجویی با هدف برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاههای هرمزگان در حال برگزاریست.
امیرمحمد رضایی زارعی افزود: برنامههای تخصصی، نقد فیلم و کتاب از مهمترین برنامههای کانونهای دانشجویی است.
همچنین در این نشست برخی از دبیران کانونهای مهدویت دانشجویی درخواستها و عملکرد خود را بیان کردند.
منبع:صداوسیما