۸۰۰ هکتار از مزارع کشت دوم و رتون برنج در شهرستان ساری برداشت شد.

سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از آغاز برداشت برنج در اراضی کشت دوم و رتون خبر داد و گفت: همزمان با فرارسیدن فصل برداشت مهرماه، تاکنون ۸۰۰ هکتار از این مزارع در شهرستان ساری برداشت شده است.
او با اشاره به نقش کشت مجدد و رتون در افزایش بهرهوری شالیزارها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، افزود: در سال جاری، کشاورزان ساروی در ۱٬۵۰۰ هکتار از اراضی خود اقدام به کشت مجدد برنج و در ۲٬۳۸۰ هکتار از مزارع، کشت رتون انجام دادهاند.
مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، میانگین عملکرد مزارع کشت مجدد برنج حدود ۳٬۱۰۰ کیلوگرم در هر هکتار و عملکرد مزارع رتون حدود ۱٬۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد شده است.
او با بیان اینکه برداشت دوم برنج در مجموع ۳٬۸۸۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در حال انجام است، افزود: شرایط مناسب آب و هوایی، مدیریت بهموقع مزارع، استفاده از ارقام سازگار و رعایت اصول فنی کاشت و داشت از عوامل مؤثر در پایداری تولید و افزایش عملکرد کشت دوم برنج در منطقه بوده است.
علوی با قدردانی از زحمات کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری همواره در راستای افزایش بهرهوری، توسعه کشت دوم و حمایت از تولیدکنندگان برنج گام برمیدارد و برنامهریزی لازم برای تأمین نهادهها، ارائه آموزشهای تخصصی و پشتیبانی فنی از بهرهبرداران ادامه دارد.
شهرستان ساری دارای ۲۵ هزار و ۳۲۲ هکتار اراضی شالیزاری است و سالانه ۱۵۰ هزار تن شلتوک در این شهرستان تولید میشود.