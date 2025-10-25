باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در یکصد و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: به تازگی اختیارات دیپلماسی اقتصادی به استان‌ها واگذار شده که ضمن راه‌اندازی دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی، هرگونه مراوده و پروتکل در این رابطه بایستی با حضور نماینده وزارت امور خارجه پیگیری شود.

وی در خصوص دستور جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر افزایش مبادلات تجاری با کشور افغانستان، خاطرنشان کرد: این کشور بازار بسیار خوبی برای محصولات تولیدی این استان از جمله شیشه و شوینده‌هاست که در این رابطه بایستی ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم.

نوذری با اشاره به اینکه کار‌های حوزه اقتصادی این روز‌ها براساس چهارچوب و رقابت‌های فشرده جهانی صورت می‌پذیرد، اضافه کرد: همه ما بایستی به دنبال کالا‌های مرغوب و با کیفیت باشیم، بنابراین چانه‌زنی و ایجاد رقابت برای رسیدن به این موضوع بسیار مهم است.

استاندار قزوین با بیان اینکه بسیاری از کالا‌های تولیدی استان قابلیت عرضه و فروش در بازار‌های مختلف از جمله عراق را دارد، ادامه داد: این در حالی است که ما باید ضمن ارتباط مستمر و تنگاتنگ با کشور‌های حوزه خلیج فارس، ظرفیت‌های موجود هر ۲ طرف را مورد بررسی قرار دهیم.

مقام ارشد اجرایی استان قزوین در ادامه به طرح ساخت سالن آمفی تئاتر ۱۵۰۰ نفری از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: با همه ملاحظات قانونی در این رابطه موافق هستیم و با توجه به وجود سرمایه گذار، این طرح بایستی مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

نوذری ادامه داد: متاسفانه برای برگزاری بسیاری از کار‌های فرهنگی از جمله کنسرت در قزوین، فضای مورد نیاز را در اختیار نداریم و از این رو بایستی برای رسیدن به نیاز‌های موجود در این عرصه کاربری‌های متعدد و مختلطی احداث شود.

منبع: ایرنا