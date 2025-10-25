شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی اینترنت در شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک اینترنت تحول بزرگی در دنیای فناوری امروز به وجود آورد و ابزاری را در اختیار انسان‌ها قرار داد که تا پیش از این قابل توجه نبود.

این شبکه جهانی به ما این امکان را می‌دهد که به راحتی به دنیای وسیعی از اطلاعات دست پیدا کنیم و امروزه بسیاری از این افراد با این ابزار فناوری امرار معاش می‌کنند. اما گاهی اوقات اختلال در اینترنت روال فعالیت افراد را مختل می‌کند.

به گفته شهروندخبرنگار ما بعد از جنگ ۱۲ روزه اینترنت شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران قطع شده و مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر ممنون از زحمتی که برای منطقه ما می‌کشید. لطفا محبت کنید بابت قطعی اینترنت در شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران گزارشی تهیه کنید. اینترنت این منطقه بعد از جنگ ۱۲ روزه قطع شده و هنوز وصل نشده است.

