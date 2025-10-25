شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی اینترنت در شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک اینترنت تحول بزرگی در دنیای فناوری امروز به وجود آورد و ابزاری را در اختیار انسان‌ها قرار داد که تا پیش از این قابل توجه نبود.
این شبکه جهانی به ما این امکان را می‌دهد که به راحتی به دنیای وسیعی از اطلاعات دست پیدا کنیم و امروزه بسیاری از این افراد با این ابزار فناوری امرار معاش می‌کنند. اما گاهی اوقات اختلال در اینترنت روال فعالیت افراد را مختل می‌کند.
به گفته شهروندخبرنگار ما بعد از جنگ ۱۲ روزه اینترنت شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران قطع شده و مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر ممنون از زحمتی که برای منطقه ما می‌کشید. لطفا محبت کنید بابت قطعی اینترنت در شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت استان تهران گزارشی تهیه کنید. اینترنت این منطقه بعد از جنگ ۱۲ روزه قطع شده و هنوز وصل نشده است.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: اختلال در اینترنت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
اختلال در اینترنت صدای کاربران را درآورد
نارضایتی اهالی شهرک امید مسکن مهر صفادشت از اختلال در اینترنت
پیام‌های دریافتی دربیست و پنجم آبان ماه؛
تاخیر در پرداخت وام مستاجران و اختلال در اینترنت شهرستان میاندوآب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قابی زیبا از پاییز هزار رنگ در اهر + فیلم
شروع پرنشاط ورزش دوستان آران و بیدگلی در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
فیلمی از اقامه نماز استغاثه باران و دعا برای نزول رحمت الهی در صالح آباد
نگاهی به رداشت میوه آووکادو در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
رنجش متقاضیان از تاخیر در اماده سازی زمین‌های جوانی جمعیت کنار پارک سوکان سمنان
قطعی اینترنت اهالی شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت را به دردسر انداخت
آخرین اخبار
قطعی اینترنت اهالی شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت را به دردسر انداخت
رنجش متقاضیان از تاخیر در اماده سازی زمین‌های جوانی جمعیت کنار پارک سوکان سمنان
نگاهی به رداشت میوه آووکادو در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
شروع پرنشاط ورزش دوستان آران و بیدگلی در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
فیلمی از اقامه نماز استغاثه باران و دعا برای نزول رحمت الهی در صالح آباد
قابی زیبا از پاییز هزار رنگ در اهر + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات کیوکوشین در شهرآب پخش بوشهر
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس