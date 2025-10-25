باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر پیمان قجربیگی مدیرکل بیمه سلامت قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: بیمه سلامت علاوه بر خدمات درمانی، خدمات بهداشتی نیز ارایه می‌دهد و در سطح کشور بالغ بر ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش هستند.

وی افزود: بیمه سلامت همچنین به عنوان یک حوزه حمایت اجتماعی از سوی دولت عمل می‌کند تا جایی که ۸۰ درصد جمعیت تحت پوشش این بیمه، از جمله روستاییان و اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند، هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین با اشاره به اینکه هدف‌گذاری در بیمه سلامت بر مبنای تعرفه‌های دولتی است، تصریح کرد: در این تعرفه‌ها، ۹۵ درصد هزینه‌های درمان و بهداشت تحت پوشش قرار می‌گیرد و همچنین در بخش دارو نیز بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود.

قجربیگی به راه‌اندازی صندوق بیماران صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و یادآور شد: در استان قزوین ۱۷ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند هستند که برای بیماری خود بسته حمایتی دریافت می‌کنند و داروی آنها نیز تا ۹۰ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۱۳۵ گروه بیماری از جمله سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی تحت پوشش این صندوق هستند، افزود: در استان قزوین حدود ۲ هزار میلیارد ریال تاکنون برای بیماران خاص هزینه شده، همچنین بسته دندان‌پزشکی برای برخی بیماران خاص نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت قزوین همچنین از توسعه بخش خدمات توانبخشی در این استان خبر داد و اضافه کرد: پوشش خدمات روان از ۹ به ۵۹ خدمت افزایش یافته و خدمات گفتاردرمانی و سمعک نیز به افراد تحت پوشش این بیمه ارایه می‌شود.

قجربیگی در مورد درمان ناباروری و اینکه یک هزار و ۴۵۰ زوج تحت پوشش این خدمات در استان قزوین قرار دارند، اظهار کرد: در بخش دولتی ۱۰۰ درصد هزینه‌ها و در بخش خصوصی تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری از سوی بیمه سلامت پوشش داده می‌شود.

وی به موضوع پزشک خانواده و اظهار امیدواری به اینکه این مساله بتواند هزینه‌های درمانی را بیش از پیش کاهش دهد، گفت: قزوین به صورت پایلوت در این زمینه ورود پیدا کرده و در این زمینه نیز ارایه خدمات در قالب پزشک خانواده صورت گرفته و خدمات لازم در این رابطه توسط بیمه سلامت پوشش داده می‌شود.

به گفته وی، بیش از ۹۹ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و شرط استفاده از خدمات بیمه سلامت، مراجعه به بیش از ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد با این بیمه و انجام خدمات به صورت الکترونیکی است.

قجربیگی با اشاره به اینکه ۲۵۹ هزار نفر در سطح استان قزوین تحت پوشش بیمه روستایی بوده که خدمات خود را رایگان دریافت می‌کنند، تاکید کرد: پنج دهک ابتدایی براساس ابلاغ وزارت کار و رفاه اجتماعی، کودکان زیر پنج سال، افرادی که در حوادث آسیب دیده‌اند و افراد مجهول‌الهویه نیز خدمات خود را به صورت رایگان از بیمه سلامت دریافت می‌کنند.

