فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۴۰ تن برنج احتکار شده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از انبار یک فروشگاه در شهرستان بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه به دنبال دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج داخل انبار یک فروشگاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل قرار گرفت، گفت: ماموران پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

او با اشاره به اینکه ۴۰ تن برنج احتکاری کشف شد، افزود: کارشناسان مربوطه ارزش آن را ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند و در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار مفخمی در پایان به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد و از مردم خواست: هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.