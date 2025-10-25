باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد رایگانی اعلام کرد: برای نخستین‌بار صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ (KBF) با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تسهیلات مالی پروژه‌ای از ایران را تصویب کرد. این موفقیت با پیشنهاد و پیگیری فنی دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار در شهریور ۱۴۰۴ به دست آمد.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار تصریح کرد: از میان کشور‌های واجد صلاحیت در مرحله نهایی ارزیابی، پیشنهاد ایران بالاترین میزان شانس کسب تسهیلات مالی را داشته و اکنون نیز یکی از سهم‌های مالی این صندوق در منطقه، به دبیرخانه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار اختصاص یافته است.

وی افزود: این ابتکار بخشی از راهبرد «دیپلماسی محیط‌زیست و همکاری‌های منطقه‌ای در مقابله با گردوغبار» در چارچوب برنامه جامع مقابله با گردوغبار ذیل قانون برنامه هفتم پیشرفت و با همکاری نزدیک دفتر کشوری و منطقه‌ای برنامه عمران ملل متحد (UNDP) شکل گرفته است.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار در ادامه گفت: صندوق کونمینگ (KBF) یکی از سازوکار‌های نوین تأمین مالی محیط زیستی جهان است که با محوریت «حفاظت از تنوع زیستی و هم‌افزایی با اقدامات مقابله با تغییر اقلیم» در سال ۲۰۲۴ با حمایت دولت چین و اجرای پروژه‌های مختلف از طریق آژانس‌های سازمان ملل متحد تأسیس شد. پیشنهاد ایران، نخستین نمونه از تلفیق چند محوری مقابله با گردوغبار از منظر حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی است.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد ایران، این پروژه شامل سه محور کلیدی، ارتقای ظرفیت‌های نهادی و فنی برای حفاظت از تنوع زیستی در مناطق متأثر از گردوغبار، طراحی و اجرای اقدامات نوآورانه برای پاسداری از گونه‌های گیاهی و جانوری در زیست‌بوم‌های حساس و آگاهی‌رسانی عمومی و تخصصی درباره پیوند میان گردوغبار، سلامت اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، رایگانی در پایان تصریح کرد: این موفقیت، گام مهمی در مسیر پیوند علم، سیاست و دیپلماسی محیط‌زیست است. از آنجایی که در دهه مقابله با گردوغبار قرار داریم، دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار تلاش می‌کند با جذب منابع بین‌المللی و گسترش همکاری با سازمان ملل متحد، برنامه‌های مقابله با طوفان‌های ماسه و گردوغبار و ارتقای تاب‌آوری در برابر این پدیده را به سطح منطقه‌ای و جهانی پیوند دهد. این دستاورد، نمادی از بازگشت ایران به صحنه همکاری‌های جهانی محیط زیست و گامی مؤثر در مسیر تحقق رویکرد «تاب‌آوری سرزمین و حفاظت از تنوع زیستی در برابر گردوغبار» به‌شمار می‌آید.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست