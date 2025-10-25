 معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر ضرورت طرح مطالعاتی در مرمت بنا‌های تاریخی، گفت: بازسازی بدون طرح مرمتی دقیق علاوه بر تهدید اصالت بناها، می‌تواند به تخریب آنها منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  شهباز محمودی، با تأکید بر ضرورت رعایت اصول علمی و قانونی در مرمت بناهای تاریخی استان، اظهارکرد: مرمت بناهای تاریخی به معنای رفع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های تخریب‌شده است. اما هیچ‌گاه نمی‌توان بدون طرح مطالعاتی و مرمتی وارد عمل شد. قانون صراحت دارد که مرمت‌های سلیقه‌ای و بدون برنامه ممنوع است و تا زمانی که طرح مرمتی برای یک بنا وجود نداشته باشد، اجازه شروع پروژه صادر نمی‌شود.

 معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: متأسفانه در گذشته، برخی بناها بدون طرح مرمتی و مطالعات علمی مرمت شده‌اند که نتیجه آن، آسیب به اصالت بناها و کاهش ارزش تاریخی آن‌ها بوده است اما از زمان حضور آقای زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تأکید ویژه‌ای بر انجام مطالعات کامل و طراحی مرمت برای همه پروژه‌ها شده است.

محمودی در ادامه درباره پروژه‌های مرمتی سال جاری توضیح داد: امسال چهار بنای تاریخی در اولویت مرمت قرار دارند. این بناها عبارت‌اند از حمام حیدرآباد، امامزاده بی‌بی سکینه، حمام شهرک طالقان و حمام بانو صحرای ساوجبلاغ که برای این بناها ابتدا کارشناسان بودجه اقدامات لازم را انجام دادند و شرح خدمات مطالعاتی آماده شد. این شرح خدمات به معاونت توسعه ارسال شده تا در سامانه ثبت و سپس طرح مرمتی دقیق تهیه شود.

 وی بیان کرد: پس از تهیه طرح مرمتی نیز درخواست اعتبار برای بازسازی و مرمت کامل بناها ارائه خواهد شد. این اقدامات در اولویت برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی البرز قرار دارد تا هیچ پروژه‌ای بدون پشتوانه علمی و برنامه مشخص اجرا نشود.

محمودی با تاکید براینکه مرمت بدون مطالعه و بررسی دقیق می‌تواند به تخریب بیشتر بناها منجر شود، گفت: مطالعات مرمتی شامل بررسی مصالح اولیه، نوع ملات، ساختار دیوارها، سقف‌ها و جزئیات تزئینی بناها است. همه این اطلاعات ثبت شده و مرمتگران موظف هستند در روند بازسازی از همان مصالح و روش‌ها استفاده کنند تا اصالت بنا حفظ شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز درباره چگونگی انتخاب پروژه‌های مرمتی نیز ابراز کرد: اولویت با بناهایی است که آسیب‌دیدگی بیشتری دارند و نیاز به مرمت فوری دارند.

همچنین بناهایی که ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی دارند، در اولویت بعدی قرار می‌گیرند. تیم کارشناسی پس از بررسی دقیق، شرح خدمات مطالعاتی را تهیه و سپس طرح مرمتی را تدوین می‌کند تا همه مراحل مرمت بر اساس برنامه مشخص و علمی انجام شود.

 این مسئول در پایان اظهارکرد: ما به عنوان متولیان میراث فرهنگی موظفیم از هر بنای تاریخی به بهترین شکل مراقبت کنیم.هدف نهایی ما این است که نسل‌های آینده نیز بتوانند از هویت تاریخی و فرهنگی استان بهره‌مند شوند.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، مرمت وبازسازی
