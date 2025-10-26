باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت برنج گفت: با احتکار بهصورت جدی باید برخورد شود، اما اساساً با یک آشفتهبازار درخصوص قیمت برنج روبهرو هستیم یعنی شرایطی که الان در بازار تولید برنج و همچنین در میان افرادی که دستاندرکارند مخصوصاً واسطهها، خبرهایی میرسد که نشان میدهد آنها تلاش میکنند قیمت برنج را به بالای چهارصد هزار تومان برسانند که این یک هشدار است و مسئولین در این رابطه باید تصمیم خودشان را بگیرند و به یک ثبات در قیمت برنج برسند و یک قیمت مشخص اعلام کنند و از آن دفاع کنند. در مقابل، باید با کسانی که مقابله میکنند، مخصوصاً محتکران و دلالان با تعیین قیمت مشخص برخورد شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا واردات در زمان کشت برنج نمیتواند به کشاورز آسیب بزند؟، بیان کرد: واردات بههرحال برای تنظیم بازار ضرورت دارد، اما مقدار آن باید مشخص باشد و در زمان تولید و مخصوصاً در زمان برداشت، تنظیم بازار و تنظیم قیمت تولیدات باید در ید مسئولین جهاد کشاورزی باشد و در کنار این قضیه، باید به واردات هم پرداخته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار کرد: در شرایطی که با بحران مواجه میشویم، مثل جنگ ۱۲ روزه، مسئولین جهاد کشاورزی بهموقع تصمیم گرفتند و بهموقع دست به واردات بخشی از نیازهای کشور زدند که قطعاً مؤثر بود و برای تنظیم بازار مجبورند در بحث واردات هم اقدام داشته باشند، چون تولید در کشور به اندازه نیاز کل جامعه نیست و اگر هم باشد، در واقع تنظیم آن با کنار زدن دلالان و محتکران بهراحتی به دست نمیآید لذا باید تلاشی صورت گیرد تا تصمیمگیرنده خودِ دستگاههای دولتی و خودِ کشاورز باشند، نه دلالان و کسانی که در انبارها احتکار میکنند.