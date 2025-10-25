با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان خمیر یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق توقیف و ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از آن کشف شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان -جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی  شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری محور لارستان به  کهورستان به یک دستگاه کامیون  تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.  

وی افزود:  مأموران جهت  بررسی خودرو را که از مبدا استان قزوین به مقصد اسکله رجایی در حرکت بود متوقف  که با توجه به اظهارات ضد و نقیض راننده کامیون مبنی بر داشتن بار روغن پایه، در بازرسی دقیق از کامیون مورد نظر ۳۳  هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف کردند.

سرهنگ تیمور دولتیاری ارزش این محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی  ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

منبع : پلیس هرمزگان

