نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران با شکست حریف عنوان‌دارش از کره جنوبی به فینال رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز دوم تکواندوی قهرمانی جهان در چین، مهدی حاج‌موسایی، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران، در مرحله نیمه‌نهایی برابر جون جانگ دارنده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک از کره جنوبی به میدان رفت و در پایان با نمایشی بی‌نظیر با نتیجه دو بر یک به برتری رسید و راهی فینال شد.

حاجی‌موسایی در راند نخست با نتیجه ۹ بر هفت به برتری رسید، اما در راند دوم چهار بر چهار شکست خورد تا کار به راند سوم و نهایی کشیده شود. در راند سوم حاجی‌موسایی با عملکردی منحصر‌به‌فرد با نتیجه قاطع هشت بر چهار به برتری رسید و با شکست حریف عنوان‌دارش راهی فینال شد تا برای رسیدن به نشان طلای جهان به مصاف محمد خلیل جندوبی، دارنده مدال‌های نقره و برنز المپیک از تونس، برود.

حاجی‌موسایی پیش از این در دور نخست برابر «مکینتاش» از انگلیس در دو راند و با نتایج پانزده بر دو و هشت بر صفر به برتری رسید. او سپس برابر ارنست مرداناج از آلبانی در دو راند و با نتایج هشت بر یک و هفده بر دو به برتری رسید و در سومین مبارزه نیز عمر دای‌اوغلو از ترکیه را دو بر صفر برد. او در چهارمین مبارزه نیز برابر کریستین برگن از نروژ با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید.

پیش از این مهلا مومن‌زاده، دیگر نماینده ایران، در روز دوم این رقابت‌ها، در دور نخست وزن ۴۹- کیلوگرم مقابل کارابو کولا از بوتسوانا با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر فوفانا از فرانسه در دو راند و با نتایج ۹ بر هشت و دوازده بر شش شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در روز نخست این رقابت‌ها نیز ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان و آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مردان با شکست مقابل رقیبان‌شان از دور مسابقات کنار رفتند.

برچسب ها: تکواندوی قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۶:۴۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مبارکه اولین مدال خوشرنگ باشه بهتره
۰
۰
