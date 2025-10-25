دو گروه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌غلامرضا زارع رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: در پی گشت و کنترل‌های مستمر شبانه روزی و تلاش محیط‌بانان در دامنه‌های کوه سهند و منطقه حفاظت شده صوفی چای شب گذشته ۲ گروه شکارچی متخلف دستگیر شدند.

زارع افزود: از این متخلفان ۳ قبضه اسلحه غیر مجاز و ۴ قبضه اسلحه شکاری مجاز کشف و ضبط شد و متخلفان تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اضافه کرد: همچنین از این گروه ۳ سر خرگوش شکار شده و ادوات شکار کشف شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه گفت:در ۴۸ ساعت گذشته هشت گروه شکارچی و صیاد غیر مجاز در منطقه حفاظت شده صوفی چای و سد علویان مراغه دستگیر شده‌اند.

زارع افزود: منطقه حفاظت‌شده صوفی چای مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، خرگوش، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صد‌ها گیاه مرتعی است.