دو گروه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -غلامرضا زارع رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: در پی گشت و کنترلهای مستمر شبانه روزی و تلاش محیطبانان در دامنههای کوه سهند و منطقه حفاظت شده صوفی چای شب گذشته ۲ گروه شکارچی متخلف دستگیر شدند.
زارع افزود: از این متخلفان ۳ قبضه اسلحه غیر مجاز و ۴ قبضه اسلحه شکاری مجاز کشف و ضبط شد و متخلفان تحویل مراجع قضایی شدند.
وی اضافه کرد: همچنین از این گروه ۳ سر خرگوش شکار شده و ادوات شکار کشف شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه گفت:در ۴۸ ساعت گذشته هشت گروه شکارچی و صیاد غیر مجاز در منطقه حفاظت شده صوفی چای و سد علویان مراغه دستگیر شدهاند.
زارع افزود: منطقه حفاظتشده صوفی چای مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، خرگوش، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.