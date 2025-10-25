مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سطح استان سیستان و بلوچستان با اعتباری بالغ بر ۵۶۵ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حسینعلی رمرودی مدیر آب و خاک سازمان با بیان این که احیای قنوات به عنوان شریان‌های حیات بخش کشاورزی استان از اولویت‌های اصلی سازمان است، گفت: این پروژه عظیم نقش بی‌بدیلی در تأمین آب پایدار برای بخش کشاورزی، تثبیت معیشت روستاییان و حفظ تعادل زیست‌بوم‌های آبی منطقه ایفا کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به جایگاه ویژه استان در دارا بودن ۱۹۲۵ رشته قنات فعال و رتبه ششم کشور در این حوزه، حفظ و نوسازی این سازه‌های آبی کهن یک ماموریت استراتژیک برای سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

رمرودی در پایان تاکید کرد: احیای هر رشته قنات ضمن تأمین آب مطمئن برای کشاورزی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای صد‌ها خانوار روستایی، تثبیت جمعیت، تقویت پدافند غیرعامل در مناطق مرزی و حفظ اکوسیستم‌های آبی می‌شود.

 منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 

               

برچسب ها: جهادکشاورزی ، قنات
