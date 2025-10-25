باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه نقض آتش بس در غزه + فیلم

نظامیان صهیونیست با حملاتی توافق آتش بس را نقض کرده‌اند و از ورود کمک‌ها به نوار غزه جلوگیری می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی طبق توافق آتش بس غزه با ایجاد محدودیت در گذرگاه ها اجاره ورود کمک های بشردوستانه به این باریکه را نمی دهد و با تداوم حملات به نقض آتش بس دست می زند.

