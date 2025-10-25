مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۶ هزار و ۲۵۷ واحد مسکونی در سطح استان تا پایان امسال آماده بهره‌برداری شده و واگذار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی در نشست پایش طرح‌ های نهضت ملی مسکن که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: این تعداد واحد در بخش‌ های حمایتی شهری، خودمالکی شهری و روستایی، بازآفرینی شهری، جوانی جمعیت و مسکن مهر قرار دارند.

پیمان آرامون ادامه داد: آذربایجان‌ غربی نهضت خانه سازی را در اولویت امورات خود قرار داده است و با تلاش‌ های صورت گرفته بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آماده بهره‌برداری در بخش حمایتی شهری خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در روستا‌ها نیز، افزود: یک هزار واحد در بخش مسکن روستایی، ۴۵۰ واحد در بخش خودمالی شهری، ۲ هزار و ۱۵۰ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۴۲ واحد در بخش مسکن مهر و ۵۰۰ واحد در بخش جوانی جمعیت خواهد بود.

آرامون با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌ های خدمات‌ رسان بیان کرد: همکاری بیش از پیش دستگاه‌ های اجرایی خدمات رسان در طرح‌ های نهضت ملی مسکن زمینه توسعه بیش از پیش این بخش را فراهم می‌کند.

 

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، آذربایجان غربی ، جوانی جمیعت ، راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
۲۷۵ هکتار از اراضی ملی به محدوده بوکان و مهاباد اضافه شد
جذب ۹۹ درصد اعتبارات مصوب حوزه راه و شهرسازی آذربایجان غربی
آذربایجان غربی؛ کارگاه بزرگ راهسازی
وزیر راه:
مرز مهمترین ظرفیت آذربایجان‌غربی است
بهره برداری از ۴۹۸۰ واحد مسکن نهضت ملی در آذربایجان غربی با حضور وزیر راه شهرسازی
الحاق ۳۳ هکتار به محدوده شهر نقده
تامین زمین برای توسعه امکانات روبنایی در شهرستان سردشت
بهره‌برداری از ۴۲ طرح بزرگراهی، مسکن و زیرساختی در آذربایجان غربی
ورود اعضای کمیسیون عمران مجلس به ارومیه
صدور پروانه ساخت برای ۲۰ هزار واحد مسکن ملی در آذربایجان غربی+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آغاز جشنواره کندیمیز در ارومیه
۶ هزار واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری می‌شود