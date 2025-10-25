باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در نشست پایش طرح های نهضت ملی مسکن که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: این تعداد واحد در بخش های حمایتی شهری، خودمالکی شهری و روستایی، بازآفرینی شهری، جوانی جمعیت و مسکن مهر قرار دارند.
پیمان آرامون ادامه داد: آذربایجان غربی نهضت خانه سازی را در اولویت امورات خود قرار داده است و با تلاش های صورت گرفته بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آماده بهرهبرداری در بخش حمایتی شهری خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در روستاها نیز، افزود: یک هزار واحد در بخش مسکن روستایی، ۴۵۰ واحد در بخش خودمالی شهری، ۲ هزار و ۱۵۰ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۴۲ واحد در بخش مسکن مهر و ۵۰۰ واحد در بخش جوانی جمعیت خواهد بود.
آرامون با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های خدمات رسان بیان کرد: همکاری بیش از پیش دستگاه های اجرایی خدمات رسان در طرح های نهضت ملی مسکن زمینه توسعه بیش از پیش این بخش را فراهم میکند.