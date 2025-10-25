باشگاه خبرنگاران جوان - در دو دهه گذشته، جهان حال و هوایی به‌طور فزاینده تیره و پراضطراب داشته است. نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دادند که میزان خشم، اندوه و استرس در حال افزایش است و همه‌گیری کرونا نیز این روند را تشدید کرد. اما تازه‌ترین نظرسنجی جهانی سلامت عاطفی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد تغییری غافلگیرکننده رخ داده است: مردم دوباره شادتر شده‌اند.

احساسات منفی تقریباً به سطح پیش از همه‌گیری بازگشته‌اند و پایین‌تر از حدی هستند که در صورت ادامه روند گذشته انتظار می‌رفت. با این حال، تحلیل داده‌ها توسط نشریه اکونومیست نشان می‌دهد این بهبود در سراسر جهان یکسان نبوده است.

گالوپ هر سال از مردم بیش از ۱۴۰ کشور می‌پرسد روز قبل چه احساسی داشته‌اند. برخلاف «گزارش جهانی شادی» که از افراد می‌خواهد زندگی خود را از ۱۰ نمره دهند، این مطالعه احساسات واقعی روزانه مانند خشم، اندوه، خنده یا لذت را بررسی می‌کند.

در آخرین نظرسنجی، ۳۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند روز قبل نگران بوده‌اند و ۳۷ درصد احساس استرس داشته‌اند؛ کمترین میزان از سال ۲۰۱۹. حدود یک‌چهارم احساس اندوه و کمی بیش از یک‌پنجم احساس خشم داشتند؛ هر دو شاخص نسبت به اوج سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش یافته‌اند. در مقابل، ۹۰ درصد احساس احترام و بیش از ۷۰ درصد گفته‌اند لبخند زده یا از روز خود لذت برده‌اند.

اما پشت این میانگین‌های جهانی، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی پنهان است. در کشورهای ثروتمند، میزان خشم نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۷ واحد درصد کاهش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. با اینکه استرس اندکی افزایش یافته، سایر احساسات منفی تقریباً ثابت مانده‌اند و حس احترام در این کشورها بیشتر شده است.

در مقابل، در کشورهای فقیر و کم‌درآمد، روند معکوس بوده است: مردم بیشتر احساس خشم، اندوه و نگرانی می‌کنند و حس احترام‌شان کاهش یافته است. میزان استرس در این کشورها از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۴۱ درصد در ۲۰۲۴ افزایش یافته؛ جهشی چشمگیر که نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی و اجتماعی است.

مطالعه گالوپ همچنین تفاوت‌های سنی را برجسته می‌کند: جوانان در سراسر جهان خشمگین‌تر از سالمندان‌اند و افراد میانسال بیشترین میزان استرس را تجربه می‌کنند.

در میان کشورهای جهان، همچنان دانمارک با بیش از ۹۰ درصد افراد که گفته‌اند از روز خود لذت برده‌اند، شادترین کشور است (در «گزارش شادی جهانی» نیز دوم بود، پس از فنلاند). در سوی دیگر، کشورهایی چون چاد، سیرالئون و عراق که با بی‌ثباتی سیاسی یا جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در میان غمگین‌ترین ملت‌ها قرار دارند.

به طور کلی، هرچند حال جهان بهتر شده، اما بهبود آن نابرابر است؛ شکافی میان ثروتمندان آرام و فقیران مضطرب.

