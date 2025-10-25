مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:امسال در مجموع ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد صادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت: برای دستیابی به سطح ذخیره‌سازی مطلوب در پیک مصرف گازوئیل، ما دو اقدام اصلی از جمله  افزایش تولید گازوئیل و خوراک پالایشگاه‌ها را به موازات انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها و بهره‌برداری از واحدهای جدید کیفی‌سازی، به طور میانگین ۴ میلیون لیتر در روز افزایش تولید نفت گاز در پالایشگاه‌ها داشتیم.

او در خصوص مقابله با قاچاق گفت:اقداماتی در زمینه مقابله با قاچاق انجام شد که به کاهش مصرف در این حوزه کمک کرد.

عظیمی فر گفت: به طور خاص، ما موفق به کاهش مصرف نفت گاز به میزان ۳ میلیون لیتر در روز از ابتدای سال نسبت به سال گذشته شدیم.

وی ادامه داد: در مجموع ۷ میلیون لیتر در روز افزایش گازوئیل مازاد در دسترس ایجاد شد که این امر به طور قابل توجهی سطح ذخیره‌سازی را افزایش داد. این اقدامات به ما کمک کرد تا در پیک مصرف گازوئیل، ذخیره‌سازی بهینه‌تری داشته باشیم و از منابع به بهترین شکل استفاده کنیم.

 

