جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری فردی و دسته جمعی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار دلیری  جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اثر بخشی اجرای طرح امنیت محله محور در استان، همکاری معتمدین، بزرگان و ریش سفیدان را در حل منازعات اجتماعی مهم ارزیابی و خواستار تداوم همکاری این قشر اثر گذار با پلیس گردید و گفت؛ پلیس با اجرای طرح شهید "فضیلتی" خدمتی نوین در استان ارائه و اجرای طرح‌های متنوع اجتماعی دیگری در استان با هدف افزایش نظم اجتماعی را در پیش دارد.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه با اشاره به فرهنگ احترام به بزرگان در استان، این امر را از ویژگی‌های خاص و ممتاز مردم سیستانی و بلوچ عنوان و خواستار تداوم همکاری بزرگان و عموم شهروندان با پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت در جهت توسعه استان 

منبع اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان

 

برچسب ها: نزاع ، فراجا
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل نزاع مسلحانه در زاهدان
دستگیری عامل اوباشی گری و تیراندازی در نزاع‌های خیابانی مشهد
جوان ۲۷ ساله قربانی درگیری طایفه‌ای شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
آخرین اخبار
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی
سواحل مَکُران؛ گنج پنهان گردشگری و توسعه پایدار در جنوب شرق ایران