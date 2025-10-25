جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری فردی و دسته جمعی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار دلیری جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اثر بخشی اجرای طرح امنیت محله محور در استان، همکاری معتمدین، بزرگان و ریش سفیدان را در حل منازعات اجتماعی مهم ارزیابی و خواستار تداوم همکاری این قشر اثر گذار با پلیس گردید و گفت؛ پلیس با اجرای طرح شهید "فضیلتی" خدمتی نوین در استان ارائه و اجرای طرح‌های متنوع اجتماعی دیگری در استان با هدف افزایش نظم اجتماعی را در پیش دارد.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه با اشاره به فرهنگ احترام به بزرگان در استان، این امر را از ویژگی‌های خاص و ممتاز مردم سیستانی و بلوچ عنوان و خواستار تداوم همکاری بزرگان و عموم شهروندان با پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت در جهت توسعه استان

منبع اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان