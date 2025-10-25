معاون اول قوه قضاییه گفت: باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم شاید در گذشته این نگاه نبوده، اما لازم است که نگاه خود را در این موضوع تغییر دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران، اظهار کرد: باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم شاید در گذشته این نگاه نبوده، اما لازم است که نگاه خود را در این موضوع تغییر دهیم.

وی افزود: این نگاه برگرفته از یک نگاه دینی خواهد بود باید توجه داشته باشیم که نگاه اسلام و نگاه دین به مسائل دینی و خانوادگی چگونه است. باید به روح احکام نگاه داشته باشیم. بر اساس نگاه دینی فلسفه تشکیل خانواده این است که انسان به آرامش برسد، اگر آرامش نباشد هرچند خانواده زیر یک سقف باشند، اما آرامشی در آن وجود نخواهد داشت و بنیان ضعیفی دارد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اصل و اساس بنیان خانواده آرامش است و اگر آرامش نباشد بنیان خانواده سست است، لذا دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند و روح احکام دینی و اسلامی در این محاکم ساری و جاری باشد

وی گفت: قوه قضاییه آماده است که زیرساخت‌های لازم برای این دادگاه‌ها را فراهم کند و هیچ دادگاهی را نمی‌بینید که در کنار آن مشاوران زن و داوران حرفه‌ای وجود داشته باشند وجود این سازوکار‌ها به این دلیل است که می‌خواهیم استحکام خانواده‌ها و آرامش آنها را افزایش دهیم. استفاده از قضات و مشاوران زن در این دادگاه‌ها به این خاطر است که بانوان اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: آموزش‌های لازم برای ایجاد صلح و سازش و افزایش صمیمیت در خانواده‌ها برای قضات و کارکنان این مجتمع در دستور کار قرار دارد. این آموزش‌ها نقش بسیار اساسی در حل و فصل این دعاوی دارد و شرط این امر این است که آموزش‌های لازم به صورت مستمر برای قضات و کارکنان این مجتمع برگزار شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت وجود مشاوران خبره در کنار قضات، گفت: یک مشاوره دقیق و اصولی می‌تواند قاضی را در ایجاد صلح و سازش و استحکام بنیان خانواده‌ها کمک کند.

معاون اول قوه قضاییه، بیان کرد: افتتاح این دادگاه‌های تخصصی یکی از کار‌هایی بود که به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری باید دنبال می‌شد. دادگستری استان تهران اقدامات بسیار مطلوب و خوبی در رسیدگی به دعاوی به ویژه دعاوی خانواده داشتند که در این فرصت لازم می‌دانم که از زحمات این مجموعه به ویژه رئیس کل آن تقدیر و تشکر کنم.

همچنین معاون اول قوه قضاییه در جریان بازدید از این مجتمع ضمن حضور در شعب مختلف، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت‌و‌گو و کرد و ارشادات و راهنمایی‌های لازم را جهت افزایش کیفیت رسیدگی به دعاوی و کمک به تحکیم بنیان خانواده‌ها ارائه کرد.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان این مجتمع خبر داد و گفت: تلاش داریم دوره‌هایی را برای قضات و کارکنان برگزار کنیم تا قضات با ارائه ارشادات قانونی و ضمن تضمین حقوق طرفین پروندها، از فروپاشی خانواده‌ها و وقوع طلاق تا حد ممکن پیشگیری کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه: سعی کردیم از قضات باتجربه در مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ استفاده کنیم

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم، اظهار کرد: هدف اول ما در افتتاح این مجتمع، تحکیم بنیان خانواده است. این موضوع یکی از تکالیف قانونی ما هم هست، لذا در راه‌اندازی این دادگاه سعی کردیم همکارانی که در این رابطه سابقه خدمت مرتبط دارند را در این مجتمع گرد هم آوریم.

وی افزود: راه‌اندازی این مجتمع در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام تکالیف بر زمین مانده دستگاه قضایی و تشکیل شورای راهبری دادگاه‌های خانواده بود و با جدیت و پیگیری دادگستری استان تهران به انجام رسید.

موحدی یادآور شد: با توجه به گستره جغرافیایی تهران، جمعیت انبوه و حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی استان، قطعا به سختی و فشار کار همکاران قضایی و اداری آگاه هستیم، اما انتظار داریم پرونده‌های دعاوی خانواده در این مجتمع با تلاش و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی دادگاه‌های خانواده، تکلیف خود دانستیم که دو دوره کارآموزی را به طور کامل به آموزش‌های تکمیلی، اختصاص دهیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خطاب به کارکنان این مجتمع، گفت: یقین بدانید که شما را تنها نخواهیم گذاشت و همکاران جدید و با انرژی را در کنار همکاران باسابقه و خبره حوزه خانواده را به این مجتمع اضافه خواهیم کرد. همچنین آموزش‌های مستمر برای این عزیزان برگزار خواهد شد تا علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها، شاهد افزایش رضایتمندی مراجعان نیز باشیم.

علی‌اکبر میرزاخانی سرپرست مجتمع قضایی شماره ۳ تهران در این تور نظارتی، اظهار کرد: در این مجمتع، ۹ شعبه تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده تشکیل شده که تا ۱۳ شعبه قابلیت ارتقا دارد.

وی افزود: در این مجتمع همچنین، واحد ارشاد و معاضدت قضایی با حضور وکلای خبره مرکز وکلای قوه قضاییه، فعال است و به مراجعانی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند، ارائه خدمت می‌کند.

ربیع‌الله قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم، افتتاح این مجتمع را در صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار مؤ‌ثر دانست و گفت: با رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده قطعا شاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهیم بود. وقتی یک مراجعه کننده خانم که یکی از طرفین پرونده طلاق است به این مجتمع مراجعه می‌کند با دیدن یک قاضی یا دادیار خانم، قطعا اطمینان خاطر پیدا می‌کند که حرف‌های او بهتر شنیده خواهد شد.

وی افزود: از همکاران قضایی و اداری خود در این مجتمع انتظار داریم، همچون گذشته با قوت و دقت به کار خود ادامه دهند و تمام تلاش خود را برای حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد حفظ بنیان خانواده به کار گیرند.

گفتنی است: در پایان این مراسم، مسئولان و قضات مجتمع خانواده شماره ۳، با دریافت احکام مسئولیت، رسما فعالیت خود را آغاز کردند.