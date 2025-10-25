\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0648\u0627\u062f \u06af\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f3- \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0645\u0647\u200c\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u06f2 \u0628\u0631 \u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u062a\u0648\u0641 \u0627\u0632 \u0642\u0632\u0627\u0642\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n