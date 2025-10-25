فرماندار لیلان گفت:از افتتاح چندین زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان تا دهه مبارک فجر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌علی نوایی در جلسه شورای آموزش و پرورش لیلان با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان و مدیران مدارس بر استمرار روند آموزش بدون وقفه در مدارس این شهرستان تاکید کرد.

نوایی با اشاره به اهمیت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، خواستار برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله سیزده آبان و مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این آیین‌ها شد.

وی همچنین از افتتاح چندین زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان تا دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش نشاط دانش‌آموزی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس در حال اجراست.

فرماندار لیلان نقش خیرین مدرسه‌ساز را در توسعه و بهسازی فضا‌های آموزشی بسیار مهم دانست و بر تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تاکید کرد.

نوایی در بخش دیگری از سخنان خود از لزوم احداث خوابگاه دانش‌آموزی پسرانه دوره متوسطه دوم برای مناطق روستایی شهرستان لیلان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد چنین فضایی می‌تواند زمینه‌ساز عدالت آموزشی و دسترسی برابر دانش‌آموزان روستایی به امکانات تحصیلی باشد.

وی با تاکید بر ارتقای امکانات رفاهی و تربیتی دانش‌آموزان، حضور هدفمند آنان در نماز جمعه را بستری موثر برای تقویت تربیت اجتماعی و رشد معنوی دانست و افزود: صحنه نماز جمعه محیطی معنوی و تربیتی است که در شکل‌گیری هویت دینی و شخصیتی دانش‌آموزان نقش مهمی ایفا می‌کند.