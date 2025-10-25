باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از مزرعه تا سفره؛ ذرتی فناورانه در مسیر کاهش وابستگی + فیلم

متخصصان یک شرکت فناور غذایی با همکاری متخصصان داخلی، موفق شدند؛ ذرت فوق شیرین شده؛ بذری کاملا وارداتی را بومی سازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک شرکت فناور غذایی با همکاری متخصصان داخلی موفق شد رقم بومی ذرت فوق شیرین را تولید کنند، بذری که بیشتر وارداتی بوده است.

 

