از مزرعه تا سفره؛ ذرتی فناورانه در مسیر کاهش وابستگی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f \u0631\u0642\u0645 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0630\u0631\u062a \u0641\u0648\u0642 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0628\u0630\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n