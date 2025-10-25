مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از تولید و توزیع نهال در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید نارویی اعلام کرد: بیش از ۳۴۰ هزار اصله نهال شامل انواع میوههای گرمسیری، نیمهگرمسیری، سردسیری، گونههای زینتی و نهالهای کشت بافت در مرکز تحقیقات بلوچستان و هفت نهالستان بخش خصوصی تولید شده است. این نهالها به تدریج در اختیار متقاضیان و باغداران قرار میگیرد
نارویی به تنوع محصولات تولیدی اشاره کرد و گفت: نهالهای تولیدی شامل ارقامی مانند کنار پیوندی، گواوا، چیکو، انبه، موز، پسته، انار، انگور، توت، انجیر، مرکبات و انواع گلهای زینتی از جمله کاغذی، یاس و آگاو است.
وی افزود: این ظرفیت تولید در شهرستانهای خاش، میرجاوه، نیکشهر، راسک و بمپور متمرکز شده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به استانداردسازی نهالها خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۴۱،۷۰۰ اصله نهال اقدام به تهیه لیبل شده است.
نارویی در پایان افزود: مرکز تحقیقات بلوچستان به عنوان تنها مرکز تخصصی تولید نهالهای کشت بافت در استان، در تولید انبوه نهالهای سالم و باکیفیت موز، آناناس و خرمای مجول پیشگام است.
منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان