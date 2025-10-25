رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد کامیونت با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار در ساعت ۱۳:۳۰ امروز شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد کامیون باری با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار خبر داد.

وی در ادامه افزود: حوالی ساعت ۱۳:۳۰ امروز -شنبه ۳ آبان‌ماه- یک دستگاه خاور در مسیر شمال به جنوب خیابان اقبال‌پور و محدوده خیابان سیمون بولیوار دچار حادثه شد و با تعدادی از خودرو‌های در حال حرکت و پارک‌شده برخورد کرد.

سرهنگ شریفی گفت: بر اساس اعلام اولیه، خاور به دلیل خالی کردن ترمز از کنترل خارج شده و پس از طی چند ده متر، با ۱۵ خودروی سواری برخورد کرده است و در پی این سانحه، چند خودرو به‌شدت آسیب دیدند و یک نفر که سرنشین یکی از خودرو‌ها بوده است، مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ شریفی افزود: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است، اما نقص فنی در سیستم ترمز کامیون به‌عنوان عامل اولیه مورد بررسی قرار دارد.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه افزود: این حادثه موجب ترافیک سنگین در آن محدوده شد که با تلاش مأموران پلیس راهور، مسیر بازگشایی گردید.

منبع: پلیس راهور