معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: توسعه حریم پیرامونی مسجد مقدس جمکران با حفظ شأن معنوی منطقه در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین محمودی،معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: توسعه و بازآرایی محدوده پیرامونی مسجد مقدس جمکران با هدف ارتقای خدمات به زائران، حفظ شأن معنوی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در قالب طرح جامع توسعه در حال اجراست.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز مسجد مقدس جمکران در ترویج فرهنگ مهدویت گفت: طرح توسعه حریم پیرامونی مسجد مقدس جمکران با دو رویکرد اصلی «خدمت‌رسانی به نمازگزاران» و «صیانت از شأن معنوی مسجد» در حال اجراست.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم افزود: در راستای این طرح، حدود ۱۷ پلاک اطراف مسجد تملک و ساماندهی کوره‌های آجرپزی قدیمی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ایجاد پارکینگ‌های چندمنظوره در مساحت ۱۰۰ هکتار، بهبود راه‌های دسترسی جاده‌ای و ریلی، تکمیل شبکه‌های خدمات شهری، توسعه مدینه‌الزائرین و احداث بوستان‌های پیرامونی از دیگر بخش‌های طرح جامع توسعه است.

محمودی با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم و پیگیری‌های استاندار محترم افزود: حمایت‌های ملی و استانی زمینه‌ساز گسترش گردشگری مذهبی و تحقق زیست زائرانه در قم شده است.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، طرح توسعه
