\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06cc\u0646\u0627 \u0628\u0627\u0628\u0627\u0631\u062d\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f5\u06f5- \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0627\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0627\u067e\u06cc \u0645\u063a\u0644\u0648\u0628 \u0634\u062f \u0648 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06a9\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0632\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n